«Estábamos hablando de eso. Sí, di el lugar y todo, ya preguntaron, podemos tener uno. No sé si tenemos la población para sostenerlo, pero creo que cuando tienes al Reino Unido y Europa tan cerca, absolutamente». Esto decía Becky Lynch hace unos meses sobre la posibilidad de que WWE realice un evento premium en Irlanda, su país natal. Y ella no es la única Superestrella irlandesa, también lo son Finn Bálor o JD McDonagh; de hecho, los dos nacieron en la misma localidad, Bré, al sur de la capital Dublín.

► Un evento premium de WWE en Irlanda

Y si bien desde entonces no ha habido ninguna novedad al respecto, recientemente le preguntaron a McDonagh por lo mismo en Irish Wrestling Entertainment y el luchador no descarta dicha celebración.

«El buen viejo JR dijo ‘Nunca digas nunca en la WWE’. ¿Por qué no Croke Park? Este negocio es tan impredecible, está en auge en todas partes a donde vamos, con estadios llenos hasta el tope, más de 10,000 personas. Irlanda ha sido claramente un éxito para la WWE con Finn, Sheamus, Becky, Lyra y yo. Todos estamos abogando por una mayor participación irlandesa en la WWE, así que no creo que sea más allá de la posibilidad que podamos ver un evento en vivo de primera calidad en Irlanda.»

«No veo por qué no; los fanáticos están emocionados en cualquier momento. Todos preguntan dónde me gustaría hacer un evento en vivo de primera calidad o si iríamos a lugares soñados. ¿Por qué no Croke Park? ¿Por qué no? Adelante. Hagámoslo«.

Hasta ahora, WWE ha visitado Irlanda en 71 ocasiones. Y no debería ser demasiado complicado lllevar a cabo un Premium Live Event en el país, no solo por los luchadores mencionados, sino también por Sheamus, la Campeona NXT, Lyra Valkyria, o el productor y exluchador Finlay.