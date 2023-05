Becky Lynch quiere llevar la WWE a su Irlanda natal

Camino a la realización de Backlash en Puerto Rico el pasado fin de semana, Santos Escobar dijo que México está preparada para un Evento Premium en Vivo de WWE: “[…] ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ciudad de México? ¿El Estadio Azteca, unas 110 mil personas ahí para un evento premium, para quizás una WrestleMania? Las Superestrellas están listas, estamos listos, México está listo, Latinoamérica está lista [..]”. Posteriormente, Michin puso sobre la mesa la idea de llevar a la compañía a Corea del Sur: “[…] Nunca he oído hablar de una gran promoción en Corea, y sé que la lucha libre está empezando a crecer realmente allí. La lucha libre está creciendo en China, en Corea, y he recibido mensajes de varios luchadores coreanos en Corea, simplemente agradeciéndome por poner a Corea en el mapa, en cierto sentido. Si tuviéramos un evento en Corea, llevaría a mi mamá […]”.

> Becky Lynch quiere un evento de WWE en Irlanda

Y más recientemente – en My Love Letter to Wrestling– es Becky Lynch quien habla de hacer lo propio en su Irlanda natal:

“Estábamos hablando de eso. Sí, di el lugar y todo, ya preguntaron, podemos tener uno. No sé si tenemos la población para sostenerlo, pero creo que cuando tienes al Reino Unido y Europa tan cerca, absolutamente”.

WWE ha ido a México en 106 ocasiones desde 1986 hasta la actualidad, a Corea del Sur en 5 de 2003 a 2008 y a Irlanda en 72 desde 1991 hasta el presente. Un evento en tierras aztecas sería totalmente bienvenido y fácil de llevar a cabo en cuanto a audiencia. No tanto en las irlandesas pero no debería ser demasiado complicado teniendo en cuenta que Clash of the Castle el año pasado fue en Gales. En cambio, en las surcoreanas no parece tan sencillo, ni mucho menos probable de que suceda en un futuro cercano.

¿En qué país te gustaría ver un Evento Premium en Vivo de WWE?