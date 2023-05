Michin quiere un evento de WWE en Corea del Sur

WWE acaba de realizar Backlash en Puerto Rico y Santos Escobar quiere un Evento Premium en México. Y ahora sabemos que también Michin en Corea del Sur. No existe ahora mismo ningún plan para que esto suceda -al menos no tenemos en Súper Luchas ninguna información al respecto- pero que una Superestrella lo apoye en un programa de la misma compañía como The Bump es un buen paso adelante.

> Michin quiere WWE Corea del Sur

“Escucha, como dije antes, hay tanta lucha libre en Japón y México, Puerto Rico fue algo grande. Nunca he oído hablar de una gran promoción en Corea, y sé que la lucha libre está empezando a crecer realmente allí. La lucha libre está creciendo en China, en Corea, y he recibido mensajes de varios luchadores coreanos en Corea, simplemente agradeciéndome por poner a Corea en el mapa, en cierto sentido. Si tuviéramos un evento en Corea, llevaría a mi mamá.

“Tengo familia allí, así que volaría con mi mamá y traería a toda mi familia. Incluso si fuera solo un pequeño show, significaría mucho para mí porque no escuchas mucho sobre la lucha libre en Corea. Cualquier cantidad de reconocimiento es suficiente para mí, y significaría algo muy especial para mí porque cuando comencé a luchar, eso era algo que siempre quise hacer y algo en mi lista de deseos que aún tengo que marcar.

“Incluso cuando estaba trabajando en las independientes, nunca tuve la oportunidad de luchar en Corea, por lo que sería genial tener a mi familia en Corea, con mi madre, con mis tías y tíos, y realmente me gustó cómo se sintió Zelina [Vega]. Fue realmente genial ver cómo su gente la recibió tan bien y su familia estaba allí. Es ese momento especial, esa conexión especial que tienes con tu gente, con su medio ambiente, con su tierra. Eso definitivamente está en la parte superior de mi lista de deseos“.