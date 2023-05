Kota Ibushi quiere ser una leyenda con Kenny Omega

Golden Lovers es el equipo que forman Kota Ibushi y Kenny Omega. Han pasado más de cuatro años desde la última vez que trabajaron juntos; entonces, durante NJPW Road To Tokyo Dome 2019, vencieron a Hiroshi Tanahashi y Will Ospreay. Pero son bien conocidos no solo porque son dos de los mejores luchadores del mundo sino porque fueron cuatro veces Campeones de Parejas KO-D y una vez Campeones de Parejas Junior de Peso Completo IWGP. Y muchos se preguntan si un día van a volver a unirse.

> Golden Lovers, la mejor historia del mundo

De acuerdo a las recientes declaraciones de Ibushi en Dark Puroresu Flowsion, la respuesta sería sí. El japonés quiere que su alianza sea leyenda y para ello aún tienen muchas cosas que hacer en la lucha libre profesional. Porque si bien ese término se usa con demasiada ligereza en la actualidad, realmente juntos están muy lejos de él.

“Creemos que Golden Lovers es la mejor historia del mundo. Es por eso que, incluso cuando tengamos 50 y 60 años, definitivamente queremos convertirnos en un equipo de leyenda en todo el mundo. También es una de mis esperanzas y sueños”.

De la misma manera, a comienzos de este 2023, Ibushi decía esto sobre reunirse con Omega:

“[…] Una cosa que si sé es que (1) volveré (2) cuánto me puedo mover (3) no sé si será este año, pero tengo una imagen en mi mente en un futuro cercano tanto como sea posible. De hecho. Así que espero que los fans de GL [Golden Lover] me esperen. Eso es todo lo que puedo decir. […] Porque el equipo con él es más especial para mí que cualquier otra cosa. Creo que finalmente tomará forma una vez que el momento en que debemos luchar [juntos], las condiciones bajo las cuales debemos luchar, y nuestro estado físico, se pongan de acuerdo”.

¿Qué opinas de los Golden Lovers?