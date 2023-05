El 18 de mayo de 1996, Triple H se enfrentó a Marty Garner en el North Charleston Coliseum en North Charleston, South Carolina, en una grabación de WWF Superstars, como recordaba mi compañero William Beltrán hace un par de años en un artículo sobre el Pedigree más peligroso del ahora Director Creativo. Se refería, como recogemos ahora, al que le aplicó a Garner durante aquel combate. Este creyó que sería un Tiger Driver o un súplex con doble tirante, así que se preparó para recibir uno de esos castigos sin lastimarse. Y eso provocó que se lastimara más, pues cayó de cabeza. El video es bien conocido por toda la fanaticada, pues ha sido viral desde antes de que existiera YouTube. El resultado del movimiento fallido fue que Garner por poco se rompe el cuello. El luchador tomó la decisión de demandar a WWE y a HHH, y a los pocos meses, la compañía y él arreglaron las cosas fuera de la corte, para así cerrar el caso.

MVP’s opponent is notorious JOBBER Marty Garner. If you don’t know who Marty Garner is, he got famous for all the wrong reasons. He broke his fucking neck taking the “Pedigree from Hell” from Triple H in the mid-1990s. pic.twitter.com/shtsrJlVAM — Aaron Carolla (@ajcarolla21) July 14, 2020

> Marty Garner y el infame Pedigree de Triple H

Traemos aquella historia de nuevo al presente porque Marty Garner estuvo hablando de ella recientemente en Jeremy Lambert & Joel Pearl on In The Weeds:

“Hunter era nuevo allí, y yo era nuevo allí. No quería decirle que no sabía qué era el Pedigree. No tenía idea de qué era el Pedigree, y cuando dijo: ‘¿Eres bueno recibiendo el Pedigree?’. Le dije: ‘Oh, sí. Claro, hombre’. Cuando me atrapó para hacerlo, sentí que sería una powerbomb porque puso mi cabeza entre sus piernas. Yo estaba como: ‘Está bien, voy a patear fuerte’. No pensé que fuera un piledriver, pero realmente no sabía qué era. Probablemente debería haber preguntado [risas], mirando hacia atrás.

“Fue una buena foto y apareció en algunas revistas. Unos años más tarde apareció de nuevo en una revista y Triple H se me acercó y me dijo: ‘Esta foto está dando vueltas’. ‘Sí’. Nunca recibo autógrafos de nadie, nunca consigo que nadie firme nada, pero conseguí que me firmara una foto mía en el aire con él haciendo lo que parecía un piledriver de doble gancho. Tengo una foto de eso firmada. De todas las personas, en todos los lugares en los que he estado y todas las estrellas de cine y la gente que he conocido, ese es el único autógrafo que he recibido”.

“Cuando sucedió, dijo: ‘Maldita sea, ¿estás bien?’. ‘Estoy bien, hermano’. Cuando llegué a la parte de atrás, me dijo: ‘Amigo, se veía muy bien. Solo quiero asegurarme de nuevo, ¿estás bien?’.‘Estoy genial’. Él dice: ‘Hermano, wow’. Él simplemente negó con la cabeza como si no pudiera creer que estaba vivo y parado allí hablando con él. No estaba orgulloso de eso, en realidad, porque me equivoqué. Fue un video de vergüenza para mí durante mucho tiempo y luego simplemente lo acepté. Cometí un error, los errores ocurren, estaba tratando de impresionar a alguien y no funcionó del todo bien. Es lo que es”.