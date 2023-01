¿Volverán los Golden Lovers? Kota Ibushi responde

Kota Ibushi y Kenny Omega formaban el equipo Golden Lovers. ¿Volverán a hacerlo? Esta es una pregunta que se hacen muchos fans. Y que si bien todavía no tiene una respuesta, el luchador japonés estuvo hablando de ella recientemente en Dark Puroreso Flowsion.

► Kota Ibushi habla de reunirse con Kenny Omega

“Supongo que depende de la situación inestable actual de la WWE y otros factores al respecto, pero no mientras Kenny Omega siga ascendiendo en New Japan Pro Wrestling. ¿Dejará el cinturón e irá a AEW o dónde? Ni él ni yo lo sabemos. Una cosa que si sé es que (1) volveré (2) cuánto me puedo mover (3) no sé si será este año, pero tengo una imagen en mi mente en un futuro cercano tanto como sea posible. De hecho. Así que espero que los fans de GL [Golden Lover] me esperen. Eso es todo lo que puedo decir.

“Si Kenny continúa apareciendo para New Japan una vez que pierda el cinturón, entonces no creo que podamos luchar juntos. Sin embargo, debería estar bajo un contrato con AEW que [le da más ] libertad. Así que creo que, dependiendo de cuándo se superpongan su sincronización y la mía, entonces existe la posibilidad de que lo hagamos. Todavía hay más problemas con eso, y no quiero aliarme con él si no es el momento correcto para hacerlo. Porque el equipo con él es más especial para mí que cualquier otra cosa. Creo que finalmente tomará forma una vez que el momento en que debemos luchar [juntos], las condiciones bajo las cuales debemos luchar, y nuestro estado físico, se pongan de acuerdo”.