Chris Masters quiere luchar con Bobby Lashley en WWE

Chris Masters estuvo recordando su pasado en la WWE hablando con Chris Van Vliet así como también hablando de la posibilidad de volver. Aunque le gustaría luchar contra Bobby Lashley apuntando que ambos tienen el mismo remate, no cree que vaya a ser una Superestrella nuevamente pues sus anteriores etapas no fueron demasiado buenas.

► Chris Masters desafía a Bobby Lashley

“Oh, hay muchas conexiones allí. Soy como un fantasma de su pasado en este punto. Pero siento que en el escenario correcto, tienes a Lashley dominando con el Hurt Locker y entonces escuchas el tema de OG Chris Masters. Esto es más porque la gente ha estado hablando de que esté en el Rumble. Nuevamente, siento que nunca volveré a la WWE a tiempo completo. Para mí, sería genial volver al Rumble para, ya sabes, hacer las paces con ciertas personas dentro de la empresa.

“Pero también para mostrar como dijiste antes, mostrarle al Universo WWE el artista pulido en el que me conviertí. Y para mí, eso sería, eso se sentiría bien. Pero lo más importante sería ese momento como: ‘Oh, Dios mío, Hurt Lock vs. Master Lock, va a suceder’. Sí, de eso se trata. Entonces, realmente no es por egoísmo ni como: hagamos que Chris Masters regrese a tiempo completo. Pero, por todas esas razones, sería increíble

“Entonces, ya sabes, todas estas cosas han sucedido. Y como si nunca hubiera pensado en volver a la WWE, honestamente, porque, y no es por nada amargo. Es solo, ya sabes, tuve un par de etapas allí y terminaron como terminaron. Y, ya sabes, me acabo de dar cuenta de que mi amor es por la lucha libre profesional, incluso si no es con WWE. Pero ya sabes, con todo lo que he aprendido en los últimos años… Y luego también vi a Shelton, Carlito, MVP, todos mis amigos. No fue más por el regreso de Chris Masters, fue más por haberme puesto en contacto con ese joven fanático de la lucha libre”.