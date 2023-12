Johnny Gargano resalta el potencial de DIY en WWE

Durante el WWE RAW de esta próxima noche, DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano) lucharán con Imperium (Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser) en un combate de dos de tres caídas que bien podría finalizar una rivalidad que se ha extendido bastante y que no ha impulsado en demasía a ninguno de los dos equipos, más bien los ha mantenido ocupados. Antes, Johnny Wrestling valora la evolución y el potencial de su alianza con The Psycho Killer en Battleground.

Which team does 2 out of 3 Falls favor tomorrow night?#DIY takes on #Imperium in a 2 out of 3 Falls Tag Team Match tomorrow night on #WWERaw! pic.twitter.com/xpAf27qcny

— WWE (@WWE) December 3, 2023