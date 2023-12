Chris Jericho revela por qué no fue antes a DDT

Chris Jericho hizo su debut en la popular empresa japonesa DDT el 12 de noviembre enfrentando a Konosuke Takeshita en el evento Ultimate Party 2023. Pero pudo haberlo hecho meses antes, según él mismo da a conocer en el episodio más reciente de Talk is Jericho, donde también daba respuesta a los fans decepcionados por su victoria frente a The Alpha. ¿Por qué no luchó allí cuando se lo propusieron originalmente? Porque tenía planes para irse de vacaciones.

► Jericho: vacaciones antes de DDT

«Me propusieron trabajar para DDT y Takeshita a principios de año, estábamos en San Francisco en el Cow Palace, así que supongo que era febrero. Originalmente querían que comenzara en julio, pero en ese momento mi familia y yo ya teníamos planes para ir a Italia. Entonces sugirieron la posibilidad de unirme al Ultimate Party el 2 de noviembre. En ese momento faltaban nueve meses. Ahora que todo ha concluido, puedo decir que realmente disfruté trabajar para DDT. Siempre hay incertidumbre cuando te unes a una nueva empresa, nunca sabes qué esperar.»

The Ocho todavía no tiene fecha para volver a DDT pero en sus palabras a los fanáticos descontentos adelantaba también que la lucha que tuvo con Takeshita forma parte de una historia así que quizá vuelva en 2024.

Esta reciente, fue su primera visita a Japón desde que venciera a Hiroshi Tanahashi en Wrestle Kingdom 14 en 2020. Aquella además fue la última de las seis que Jericho hizo al país del sol naciente en su aventura posWWE, la cual lo llevó a perder ante Kenny Omega en un combate por el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP en Wrestle Kingdom 12, a vencer a Tetsuya Naito para ganar el Campeonato Intercontinental IWGP en Dominion 6.9, a defender el título ante EVIL en Power Struggle 2018, a perderlo ante el mismo Naito en Wrestle Kingdom 13 y a caer ante Kazuchika Okada en una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en Wrestle Kingdom 13.