La Inteligencia Artificial puede y es una magnífica herramienta en muchos sentidos. También otros tantos negativos. Depende del uso que las personas hagamos de ella. Por ejemplo, no hace mucho hablábamos de John Cena y The Rock en relación a las recientes huelgas en Hollywood, las cuales tenían relación en parte con esta cuestión, con la influencia de la IA en la industria cinematográfica a la hora, por ejemplo, de escribir guiones.

► ¿Luchadores usando la Inteligencia Artificial?

Ahora nos preguntamos si hay luchadores (o promotores o escritores o…) que la usan en sus carreras para, por ejemplo, obtener ideas para sus personajes o sus historias. Xavier Woods no tiene conocimiento de ningún compañero que lo haga. La Superestrella de WWE habla de ello en una reciente aparición en AIForHumans.

«No, para nada, porque la lucha libre profesional es una forma de arte a la que tanta gente está vinculada: mente, cuerpo, alma y ego. Es una parte fundamental. Para realizar algo así, se requiere cierto nivel de ego, y algunas personas pueden manejarlo, como en cualquier trabajo o profesión, mientras que otras no pueden. La lucha libre funciona de tal manera que, si tenemos una idea de lo que queremos hacer cuando salimos al ring y algo diferente sucede y la multitud enloquece, cuando regresamos, decimos, ‘Vamos a hacer esto en lugar de lo planeado’. Tenemos una idea de cómo se verán las próximas tres semanas, pero luego salimos la semana siguiente y nos emocionamos por algo diferente. Ajustamos constantemente según lo que percibimos de la audiencia.»

Cabe mencionarse que a mediados de año Tony Khan daba a conocer que en una ocasión intentó escribir un episodio de AEW Dynamite con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

«No es algo descabellado. Definitivamente, he jugado bastante con ChatGPT y la inteligencia artificial. Una característica interesante de ellos es que reciben muy bien las críticas y retroalimentación. Cuando jugué por primera vez con ChatGPT y le pedí, ‘dame tu mejor versión de Dynamite’, tenía conocimientos limitados sobre eventos mundiales desde 2021, por lo que su presentación de AEW se basaba en información de hace unos años, incluyendo personas que ya no están en AEW o que no están aquí ahora. Una cosa fue proporcionarle una lista actualizada de luchadores. Otra cosa interesante fue pedirle que escribiera un espectáculo de lucha de diez segmentos con nueve interrupciones que durara dos horas, tratando de estructurarlo. Hizo lo mismo que todos hacen cuando se sumergen por primera vez en la lucha libre, y lo que harían todos los fanáticos, y aunque idealmente es algo genial, intentar incluir demasiado en comparación con lo que realmente se puede lograr en dos horas. Vi que ChatGPT, como un ser humano, intentaba meter demasiadas cosas en el espectáculo. Lo volví a entrenar, recibió bien la crítica, y luego regresó con ideas alternativas. Tenía pensamientos sólidos y pude ver los méritos de que la gente lo utilice para revisar su trabajo o para generar ideas.»