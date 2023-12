Chris Jericho visitó recientemente la empresa japonesa DDT para disputar un mano a mano con Konosuke Takeshita que acabó yendo de su lado. Poco después, nos hacíamos eco de la reflexión de The Alpha: «(…) Me coloqué en el lado opuesto de Jericho con la intención de poner a prueba no solo una técnica, sino la forma en que enfrento la lucha libre y la manera en que amo este deporte (…)»

► Jericho, Takeshita y los fans de DDT

Takeshita probablemente no quedó tan decepcionado con los fanáticos que vieron caer a su paisano en su propia casa. Y a ellos contesta The Ocho en el episodio más reciente de Talk is Jericho. La verdad es que buena parte de su carrera, o al menos muchos momentos, Jericho la ha dedicado a decepcionar a quienes apoyan a sus oponentes. Es uno de los más grandes de todos los tiempos y en el camino para serlo ha pasado por encima de muchos.

«Lo hice rendir, todos quedaron muy sorprendidos. Esto es parte de una historia que estamos contando y la mejor manera de hacerlo fue que yo ganara desde el principio. ¿Es este el último combate que Takeshita y yo tendremos? Por supuesto que no. ¿Fue una excelente manera de volver a establecerme en Japón y consolidarme en DDT? Absolutamente, fue la decisión correcta. Nadie sale perdiendo en un combate como ese. Fue una gran competencia en todos los aspectos».

Otra cosa que Jericho ha hecho muy bien durante su vida luchística, y que también lo ha llevado a posicionarse donde está en el presente, es empujar a quienes han estado enfrente o al lado de él. Con toda seguridad, a pesar de haber perdido el primer combate, esta historia será fantástica para él. Y no olvidemos que Takeshita no ha dejado de crecer, que es una de las promesas mayores del planeta lucha libre. Será interesante ver qué pasa entre ellos a continuación.