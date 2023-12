«El final de Survivor Series con CM Punk fue perfecto»: Jim Ross

Jim Ross cumplirá el próximo año 50 años en la industria de la lucha libre. En esas 5 décadas debe haber vivido muchos debates cíclicos o la subida y caída de muchos ídolos, además de codearse con lo mejor de cada generación, eso sí, en esos años debe haber entablado amistad con varios taquilleros de antaño.

Es por ello que en la más reciente edición de su pódcast Grilling JR, el ahora narrador en AEW reflexionó sin filtro sobre el tema candente del momento: el regreso de CM Punk.

Pero, cabe recalcar que aprovechó también para regañar a los hinchas de WWE y de AEW.

► ¿Fanáticos de la lucha libre?

Nuevamente, lo que se va a citar acá lo expresó Ross en su pódcast Grilling JR.

Empecemos con mencionar que Ross admite que no siguió en vivo la transmisión de Survivor Series, pero dado que el regreso de CM Punk reventó las redes sociales, se enteró en seguida.

Programarlo para aparecer al final de Survivor Series fue una decisión perfecta. Un gran movimiento creativo. La gritería fue un caso controlado. Les garantizo que muchos fanáticos de AEW fueron a Survivor Series: son fanáticos de la lucha libre, no tienen en la cabeza esa basura de sólo apoyar a una compañía. ¿Cómo puedes ser fanático de la lucha libre y no alegrarte del éxito de otros dentro de tu industria? Si no es así, ¿realmente eres un apasionado por la lucha libre? No lo entiendo. Aún así, Fue una decisión perfecta en cuanto a programación, buena decisión de Paul Levesque. Fue un final perfecto para la velada.

Luego, comentó sobre su amistad con CM Punk:

Phil es mi amigo. No siempre estoy de acuerdo con él y, ciertamente estuve de su lado más veces que en su contra en algunos de sus problemas. No sé, simplemente es mi amigo. Soy feliz cuando mis amigos encuentran el éxito en su vocación. Le deseo lo mejor en su viaje. No estoy de acuerdo con todas las cosas que le sucedieron a él. Creo que pudo haberlo manejado de una forma un poco diferente, como probablemente todos podríamos si retrocedemos y lo miramos retrospectivamente. Pero la conclusión es que se fue y fue una gran adquisición, oportuna, y, amé la sorpresa.

