Daddy Magic, tras Chris Jericho: «No debía ser así»

Daddy Magic, también conocido como Matt Menard, vivió muy buenos tiempos bajo el paraguas de la Jericho Appreciation Society. Pero ya no. Desde hace unos meses se está buscando las castañas él mismo, aunque sigue acompañado de Cold Hand (Angelo Parker) y ocasionalmene de Daniel García, Anna Jay y Jake Hager; con este útlimo perdieron esta pasada noche en AEW Dynamite. Precisamente, tras el programa, hizo una evaluación de su situación actual, haciendo referencia a que Parker está enamorado de Ruby Soho o que García sigue haciendo el baile que él tanto le critica.

"It wasn't supposed to be like this."

With everything that has happened since the downfall of the #JAS, has @TheDaddyMagic finally reached the end of his rope? #AEWDynamite pic.twitter.com/UBwkDsH8ig

— All Elite Wrestling (@AEW) November 23, 2023