Allá por 2016, WWE consiguió hacerse con los servicios de Shinsuke Nakamura, una de las mayores figuras de NJPW en las últimas décadas. Pero por ciertas razones, desde entonces solamente un gladiador procedente de la casa nipona, KUSHIDA, decidió seguir los pasos de Nakamura.

Ya saben cómo acabó la aventura americana de KUSHIDA, y si Nakamura y los Good Brothers continúan bajo contrato con WWE (aunque la dupla fue despedida tres años atrás) se explica porque estos, ya en el otoño de sus carreras, anteponen el dinero a su satisfacción luchística.

McMahonlandia, lógicamente, lleva tiempo detrás de varios nombres del «King of Sports». Entre ellos, Kazuchika Okada, quien en enero del presente año lanzó un mensaje para navegantes durante entrevista con NJPW.

«Cuando miras en retrospectiva, los luchadores de NJPW están siendo llamados a todos estos otros lugares, porque somos los mejores, por lo que tenemos que demostrarle al mundo que seguimos siendo los número uno, haciendo que suceda lo contrario.

«Que vengan luchadores extranjeros aquí. Lo único que diré es que no me verán ir a ningún otro lado durante un largo período, siempre estaré representando a New Japan».