Orange Cassidy es un luchador a todas luces especial. Puede que nadie lo situara entre los mejores del mundo pero ¿quién no disfruta viendo sus combates? Con su estilo relajado, su conexión con el público, los habituales near falls… Es un espectáculo verlo sobre el encordado. Es uno de los motivos por los que tuvo un tan buen primer reinado como Campeón Internacional de AEW. Hoy está en el segundo, que veremos a dónde llega; de momento, lo defendió ante Jon Moxley en Full Gear.

► Las influencias de Orange Cassidy

Pero sigamos hablando de su manera de competir pues de ello estuvo hablando recientemente en Under the Ring. El Freshly Squeezed explica brevemente cuáles fueron las influencias que le dieron forma como luchador, señalando ECW, la lucha libre del Reino Unido, la lucha libre de Japón y también la de México. Curiosamente, nunca luchó en el país azteca. Sí en el nipón, en empresas como Big Japan Pro-Wrestling u Osaka Pro Wrestling. Y en tierras británicas, por ejemplo, en Fight Club: PRO.

«Creo que vi toda la lucha libre que podía ver. Vi todos los estilos, todas las cosas diferentes. Creo que eso ayudó a formarme. No podría decir que solo veía una cosa. Obviamente, sabes que ECW fue una gran influencia porque estaba en ese momento perfecto como fan cuando estaban despegando, y fue como ‘Oh sí, esto es increíble’. Cuando me metí en eso, me abrí al mundo entero de la lucha británica, la lucha japonesa y la Lucha Libre, y creo que todo eso me ayudó a formarme porque no me gusta solo una cosa, me gusta todo«.

Veremos qué sigue para Orange Cassidy a continuación, si su rivalidad con Jon Moxley ha terminado para dar inicio a una nueva o no.