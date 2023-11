Muy enfadados acabaron Matt y Nick Jackson en AEW Full Gear 2023. Por un pique un tanto infantil con Kenny Omega y Chris Jericho, ya no figuran hoy como contendientes al título mundial de duplas de la empresa.

Y es que los denominados The Golden Jets lograron imponerse en su choque contra The Young Bucks este pasado sábado, con la estipulación de que su victoria les otorgaría la oportunidad titular de los hermanos Jackson, lograda en All In London.

Varapalo tras el que Nick y Matt parece se alejarán de los rings temporalmente, según expuso Brandon Cutler.

I am being told that the Young Bucks will be taking some time away from wrestling. People close to Matt and Nick’s camp are asking for privacy during this time. pic.twitter.com/neD5IBUAKl