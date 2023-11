Nick Aldis: «La competencia es lo mejor para los negocios»

Nick Aldis es una de las recientes contrataciones de WWE y empezó su andadura allí como Gerente General de SmackDown. Tras un auspicioso debut burlándose de Dominik Mysterio e impartiendo autoridad en la marca azul, Aldis empezaba poco a poco a diferenciarse de Adam Pearce, su par en Monday Night Raw, y ambos han mostrado una especie de competencia por determinar cuál de las dos marcas es la mejor.

► Nick Aldis quiere ser el mejor Gerente General

El nuevo Gerente General de SmackDown se ha impuesto una lema de que «la competencia es lo mejor para los negocios», y con eso en mente, busca superar a Monday Night Raw. En el reciente WWE The Bump dejó en claro que quiere poner a SmackDown como el mejor programa, y expresó un poco de lástima hacia su homólogo de Raw, Adam Pearce, por cómo se han dado las cosas recientemente en la marca roja.

«Creo que tal vez se sintió un poco cómodo. Creo que Pearce ha hecho un muy, muy buen trabajo, pero creo que en las últimas semanas se ha visto que el hombre está trastornado».

«Creo que también hay una cosita en la nuca. Esta idea de que hay una nueva cara en la WWE, y está compitiendo ligeramente con él por algo de ese oxígeno a nivel ejecutivo. Creo que el hombre está desconcertado, simplemente voy a salir y decirlo. Hasta ahora, no me gustaría pensar que he estado bastante tranquilo: tranquilo, sereno y sereno».

Nick Aldis parece motivado por la competencia entre marcas para asegurarse de que los viernes por la noche contengan la mejor programación de lucha libre que se pueda ofrecer. Con eso en mente, Aldis busca convertirse en el mejor Gerente General de la WWE.