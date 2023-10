Teddy Long, Eric Bischoff, Vickie Guerrero, Bryan Danielson, el Gerente General Anónimo, William Regal, Stephanie McMahon… ¿Quiénes diríamos que han sido los mejores Gerentes Generales de la historia de WWE? De momento, evidentemente, Nick Aldis no entra en la conversación. Pero pretende ser el número uno con el tiempo, según adelanta en After the Bell.

► La ambición de Nick Aldis

«Bueno, al igual que muchas personas, estuve llamando a la puerta de la WWE durante años. Por alguna razón, la oportunidad simplemente no se presentaba y finalmente, a finales del año pasado, decidí dar mi aviso en mi lugar anterior, la NWA, y decir: ‘Ahora o nunca. Voy a intentar ponerme en contacto con la WWE’. Me puse en contacto con Triple H y entre ese momento y cuando finalmente entré, tuve algunas conversaciones con Bruce Pritchard y [me dijo] que esperara, que tal vez había algo, que lo pensaríamos. Me mantuve ocupado, tuve suficiente tiempo en IMPACT que fue realmente bueno y productivo. Luego surgió la oportunidad en forma de ser productor, y estuve muy agradecido por esa oportunidad porque disfruté trabajando detrás de escena, especialmente en la NWA, donde desempeñé múltiples roles en los últimos años.

«Realmente me sumergí en el proceso de producción y pensé en las cosas más allá de la superficie. Estaba muy abierto a que esa fuera la oportunidad, pero estaba muy agradecido cuando Bruce me sacó de una reunión y me dijo: ‘Tenemos esta idea, tenemos algo en mente’. Unas semanas después, volvieron a llamarme y dijeron ‘Gerente General de SmackDown’. Solo dije, ‘Genial, me encanta’. Las oportunidades vienen en muchas formas y tamaños, y no puedes pasar el tiempo lamentándote por las que no se presentaron para ti. Lo que diré es que no puedes controlar las oportunidades que se te presentan. Pero solo puedes controlar lo que haces con esas oportunidades y aquí estamos en los primeros días de esta oportunidad, pero tengo la intención de aprovecharla al máximo y ser el mejor gerente general que pueda ser, y el mejor gerente general que WWE haya visto.»

