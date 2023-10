¿Por qué Billie Starkz no reveló antes su firma con AEW?

“Hablando de jóvenes de 18 años, acabamos de fichar a otra joven de 18 años. Billie Starkz, la chica que luchó contra Jade». Tony Schiavone confirmó la firma de Billie Starkz con AEW en abril. Pero no fue hasta inicios de este mes de octubre cuando la luchadora lo confirmó: «Soy un talento contratado en AEW«. Ahora, ¿por qué no lo dio a conocer al mundo luchístico antes? La joven promesa tiene su motivo: no quería que la miraran de manera distinta. Así se lo explica a Alicia Atout.

► El motivo de Billie Starkz

«Estoy muy contenta con la situación en la que me encuentro ahora. Hubo un tiempo en el que estuve bajo contrato, y durante bastante tiempo, nadie tenía ni idea de ello».

«Simplemente sentí que quería quedarme donde estaba en la lucha libre, a pesar de que estaba progresando rápidamente. No quería que nadie me mirara de manera diferente. Estar bajo contrato a los 18 años, entiendo que mucha gente estaba feliz y realmente contenta por mi éxito, pero había una parte de mí que pensaba: ‘No sé si estoy lista para esto’«.

La última lucha hasta ahora de Billie Starkz fue en WrestleDream 2023, donde se unió a Athena, la Campeona ROH, quien la ha estado guiando, Keith Lee y Satoshi Kojima contra Lee Moriarty, Shane Taylor, Diamante y Mercedes Martínez. La verdad es que está mucho más enfocada en ROH; en el episodio de esta semana, ella y Athena, la Campeona Mundial, perdieron ante las mismas Diamante y Martínez. Y mientras tanto sigue trabajando en la escena independiente, en REVOLVER o ACTION.

