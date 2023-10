Cody Rhodes se convirtió a sí mismo en una estrella de la lucha libre profesional después de abandonar la WWE por varios motivos, como el haber ganado algunos títulos de renombre y haber sido la cara o una de las caras de esas empresa. The American Nightmare fue Campeón Mundial ROH durante 175 días en 2017, Campeón Mundial de Tríos ROH con The Young Bucks durante 106 días en 2018, o Campeón de Estados Unidos de Peso Completo IWGP en NJPW durante 96 días de 2018 a 2019.

► Nick Aldis no olvida a Cody Rhodes

También fue Campeón Mundial de Peso Completo NWA durante 50 días en 2018. Puede que no podamos destacar su reinado como memorable si tenemos en cuenta sus defensas pues la única que tuvo fue cuando perdió el título ante Nick Aldis en el NWA 70th Anniversary Show. No obstante, sí ha quedado en la historia pues lo ganó durante All In, el evento que fue la chispa que prendió la llama de AEW. No fue una gran historia ni una gran rivalidad pero es parte de los libros en 2023.

El plan original no se llevó a cabo: Nick Aldis y la fallida trilogía con Cody Rhodes.

Y en 2023 los dos luchadores se han encontrado en WWE, Rhodes siendo luchador y Aldis el Gerente General de SmackDown; de hecho, durante el programa del 13 de octubre The National Treasure tuvo que detener una disputa entre su exoponente y Roman Reigns. Es una incógnita si van a retomar su trama en el futuro pero Nick no solo no cierra la puerta a volver a luchar sino que comentó lo siguiente sobre ella mientras hablaba recientemente en Busted Open Radio:

«Diré que la rivalidad, química y la historia entre Cody y yo son simplemente innegables. Él sabe dónde estoy, y yo sé dónde está él, y nunca se debe decir nunca«.

¿Qué tan bueno sería que volviera?: Nick Aldis no cierra la puerta a luchar en WWE.