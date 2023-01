Nick Aldis y la fallida trilogía con Cody Rhodes

Nick Aldis habla de su rivalidad con Cody Rhodes dando detalles de lo que fue y de lo que iba a ser mientras en su reciente aparición en The Universal Wrestling recordando cuando ambos luchadores se enfrentaron en 2018 por el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA. El “American Nightmare” se hizo con el título en All In y el “National Treasure” lo recuperó en el show de 70 aniversario de la National Wrestling Alliance.

► El plan original para Aldis-Rhodes

“Sí. De hecho, queríamos hacer una trilogía, pero desafortunadamente eso nunca sucedió. Ring of Honor puso fin a eso. Supongo que podría hablar de eso ahora, ha pasado suficiente tiempo. Hubo algunos conceptos erróneos sobre eso, y creo que incluso, ya sabes, creo que Cody incluso en ese momento tenía un poco de sentimientos heridos al respecto porque no estaba muy seguro de en quién confiar. Y mira, hay mucho que desvelar, y no quiero entrar en eso. Pero hubo un período, ya sabes, hubo algunos, hubo muchos conceptos erróneos en torno a ese período”.

ONE YEAR AGO TODAY | 9/1/18 The @NWA Worlds Heavyweight Championship Match between @RealNickAldis & @CodyRhodes. #TenPoundsOfGold continues to carry forward the legacy in 2019, 2020 and beyond | https://t.co/U98MK0KfH4 pic.twitter.com/26V1GhoTRG — NWA (@nwa) September 1, 2019

► El éxito de la primera lucha

“Pero la forma en que lo entendí fue que, obviamente, sabíamos que íbamos a hacer dos combates. Íbamos a tener el combate de vuelta en Nashville. Pero me puse de acuerdo con Cody y una vez que supimos cuán grande iba a ser Chicago [el programa All In] unas semanas antes, como unas semanas antes. Chicago, obviamente agotaron el show, lo agotaron en 30 minutos. Pero yo no tuve nada que ver con eso. Pero a medida que nos acercábamos más y más, creo que, cuando has estado en el negocio el tiempo suficiente, sabes cuándo algo que estás haciendo es exitoso. Y sabes, no estoy en la WWE, así que no he tenido ese sentimiento mucho, ¿verdad? [risitas]. Entonces, cuando sabes que eres la comidilla de la ciudad, ¿verdad? Eres la comidilla del negocio. Obviamente, naturalmente, empiezas a pensar: ‘¿Podemos sacar más provecho de esto? ¿Cómo podemos maximizar esto?’.

“Y creo que una vez que tuvimos el [primer] combate, y luego supimos que se acercaba el combate de Nashville, tuve una conversación con Cody sobre eso. ‘¿Crees que podríamos? Creo que podríamos hacer una trilogía’. Y básicamente, por lo que recuerdo, solo recuerdo haberlo lanzado como: ‘¿Qué pasa si es un Broadway en Nashville, y luego hacemos un número tres en Londres?’. Y fue como, ya sabes, estábamos emocionados por eso”.

► Por qué nunca sucedió

“Mientras tanto, él, ya sabes, AEW comenzó, ¿verdad? Y sabes, ciertamente no supe nada de eso hasta después de eso. Pero ya sabes, supongo que en algún momento, tuvo que hacerle saber a Ring of Honor algo así como: ‘Me voy de aquí a fin de año, gracias por todo’. Y entonces, ya sabes, Ring of Honor básicamente dijo: ‘Está bien, eso es todo’, ¿sabes? Al menos, esta es, esta es la forma, la versión que conozco. Básicamente, me dijeron algo así como: ‘Oye, ya sabes, concluye tu negocio con Cody en el próximo show de Nashville y eso es todo'”.