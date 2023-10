Baron Corbin reflexiona sobre WWE a la hora de ayudar a empujar a otras Superestrellas mientras trabaja como el que más y se cancelan planes para él. Todo en su reciente entrevista con Chris Van Vliet, en la que también comentó sobre aprender de John Cena y The Rock, o de The Undertaker, de cómo se dio su unión a la empresa o de que su remate, el End of Days, fue inventado por error durante un entrenamiento con Sami Callihan.

► Impulsar a otros

«Se trata simplemente de las cosas monumentales, ¿sabes? Combates individuales en WrestleMania y cuántas personas tienen la oportunidad de disputarlos, o combates individuales en SummerSlam. He tenido varios de esos, como cuando me enfrenté a John Cena en la apertura de SummerSlam en Nueva York. ¿Qué te parece? Algunos podrían restarle importancia porque no siempre gano esos combates, pero alguien tiene que perder, y estoy bien siendo ese tipo. Si puedo elevar a otro luchador, ¡fantástico! Esa es mi labor, y en eso me enorgullezco. Como villano, mi objetivo es pensar en cómo hacer que este tipo sea el mejor, incluso si eso significa recibir críticas. Cuando todo termine, y espero que eso esté a unos años de distancia, la gente dirá, ‘Hombre, no me di cuenta en su momento, pero ese tipo era realmente, realmente bueno. Lo aprecio mucho’. Creo que The Miz está llegando a esa etapa en este momento, donde la gente se da cuenta de que, si miras nuestros registros de victorias y derrotas, son pésimos. Pero hemos ayudado a impulsar a ciertas personas a un nivel superior.

«Quiero que comprendan que parte de su éxito es mérito mío, aunque nadie me otorgue el reconocimiento que merezco por ello. Yo lo sé. Ya sea que pasé tres años en la cima de la cartelera, enfrentándome a luchadores como Seth Rollins, Braun Strowman, Kurt Angle y Roman Reigns, durante tres años seguidos, siempre fui un elemento constante en cada evento principal, en cada show, en cada pago por visión y en cada gira por Europa. Creo que se necesita un gran orgullo personal para lograr eso. Puede que nunca obtenga el reconocimiento que merezco, al menos eso creo, pero estoy bien con eso, porque me enorgullezco de lo que hago y amo mi trabajo. Me encanta estar en el ring, con la espalda en la lona, mientras la multitud estalla en júbilo cuando Seth Rollins se levanta y sostiene el título o cuando Roman Reigns hace lo mismo. Claro, estos luchadores están en un nivel totalmente diferente y podrían lograrlo por sí mismos, pero me gusta pensar que desempeñé un papel en ayudarlos a llegar allí».

► Un trabajador incansable

«Durante toda la era de la COVID, creo que, aparte de la lesión de Bayley al final, fui el que más trabajo aportó a la compañía. Estaba participando en ambos programas. Los lunes estaba en Raw en el ThunderDome. Luego volvía para hacer SmackDown. Hubo un episodio en el que tenían todo el programa escrito, pero creo que todos estaban fuera o sucedieron cosas, y yo llevé a cabo ocho segmentos de un SmackDown. Comencé con una promo sobre The Undertaker, luego tuve una lucha con Jeff Hardy y terminé con tres segmentos, en total ocho segmentos durante la era de la COVID. Yo fui la constante, mientras que los demás venían y se iban, ocurrían cosas, o la gente tomaba descansos. Yo nunca me tomé seis meses de descanso de la televisión. Nunca tuve un descanso ni nada por el estilo, y eso es algo en lo que me enorgullezco. Creo que, cuando la gente dice ‘sí, es un trabajador incansable’, eso es lo que realmente valoro y en lo que me enorgullezco.»

► Planes cancelados

«Quiero decir, siempre hay planes, como cuando trabajé con Kurt Angle. Vince tenía estas ideas de que ahora yo tenía la medalla de oro. Yo era el medallista de oro, lo cual fue realmente increíble. Pero luego, simplemente no se concretaron. Algo cambió y tomamos un rumbo diferente. Lo mismo pasó con lo de André, la semana siguiente, sabes, trabajas con Dolph. Si eres nuevo en la plantilla, trabajas con Dolph, quien es uno de los mejores en todo el planeta para elevar a los luchadores, y eso hice. Luego, el Lone Wolf tuvo éxito y ganó el Money in the Bank, fue campeón de los Estados Unidos y todas esas cosas. Creo que ha habido algunas ocasiones en las que ha habido ese momento, y es como, ¿cómo lo aprovechamos? Y luego, ya sabes, las cosas cambian.

«No sé si alguien se lesiona, como ha habido momentos en los que se suponía que tendríamos un combate con alguien que iba a liderar, pero resulta que se lastiman y debemos, ya sabes, cambiar de rumbo. Así que eso, ya sabes, interrumpe el flujo, pero así es la naturaleza del negocio. Esa es la realidad del asunto. Tienen muchos escritores talentosos que elaboran estos programas y tal vez presentan una idea que consideran mejor que la anterior. Entonces, vamos con eso, y tal vez funcione, tal vez no. Es un tanto aleatorio. Quiero decir, lo de Sad Corbin fue bastante inesperado. Creo que podríamos haberlo mantenido durante otros seis meses y simplemente haber lucido terrible. Mi cabello habría estado en muy mal estado.»