Los consejos de John Cena y The Rock a Baron Corbin

Baron Corbin comparte qué consejos le dieron John Cena y The Rock, dos de los más grandes de la historia de WWE, en su reciente entrevista con Chris Van Vliet. Recordemos que el ahora luchador de NXT también tuvo la oportunidad de trabajar con The Champ y The Great One en WWE, en especial con el 16 veces Campeón Mundial; por ejemplo, si The Lone Wolf nunca ganó un título del mundo es en parte culpa de él pues provocó su derrota cuando cobró el maletín de Money in the Bank.

► Los consejos a Baron Corbin

«Es asombroso para las Superestrellas, como Grayson Waller. No creo que alguna vez haya estado allí. Estás pensando: ‘Hombre, voy a estar en el ring con John Cena’. No es algo en lo que pienses en estos días porque Cena es una estrella de cine. Lo que está haciendo es increíble y el nivel que ha alcanzado es asombroso. Entonces piensas: ‘No, él no va a volver a luchar. Si lo hace, será contra Roman o Seth’. John está devolviendo mucho a esta industria, a este negocio, porque lo ama con cada parte de lo que hace. He absorbido una inmensa cantidad de conocimiento de John y lo veo regularmente porque voy a su gimnasio, hablamos o hemos cenado, y su mentalidad para esto está muy por encima del 99% de las personas en esta industria. Así que cuando absorbes esa información, ahora la está transmitiendo a chicos como Grayson Waller y luchando en el ring con Solo [Sikoa] y todos estos tipos. Tienen la oportunidad de estar allí con la grandeza, cuando tal vez nunca pensaron que lo harían.»

«Nunca pensé que estaría en el ring con The Rock en el primer SmackDown en Fox y haría un segmento de ocho minutos y recibiría un Rock Bottom y un Spinebuster. Eso nunca estuvo en mis sueños más locos y luego sucedió. Pasé la tarde hablando con The Rock, como ‘¿cómo puedo sacarle partido a esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo mejorar?’ Pidiendo información que pueda aplicar y que me beneficie.»

«Absolutamente, tienen la capacidad de escuchar a la multitud para medir el momento, y es donde John y Rock son los mejores absolutos, y se puede escuchar, ellos miran arriba y simplemente escuchan, ‘¿Qué me están diciendo?’. Luego pueden dictar lo que van a hacer en función de eso y amplificarlo, donde algunas personas no lo escuchan y simplemente lo pasan por alto. Podrías haber convertido un momento en eso. Para mí, como heel, si estoy en el ring con Cody Rhodes y empiezo a escuchar ese murmullo y pienso, ‘Vale, quieren verlo hacer algo. ¿Qué puedo hacer que él haga?’ Él me golpea, hace algo, y luego lo corto y le digo, ‘¡Esta vez no!’. He aprendido esa habilidad de Rock y Cena. Escucha, no te apresures. Tómate tu tiempo. Luego, puedes hacer lo mismo en las promos. Debes ser capaz de hacer varias cosas a la vez, algunas personas simplemente no lo hacen y se pierden la oportunidad de obtener una mejor reacción o esas cosas.»

«Estoy tratando de implementar eso con algunos de los chicos en NXT. Ralentiza. Es un show más rápido y eso es lo que lo hace interesante. Es diferente. Si fuera el mismo producto, solo veríamos Raw y SmackDown. Debe ser diferente. Debe destacar a su manera y tiene ese ritmo rápido, es emocionante, físico, movimiento constante, pero digo: ‘Oye, todavía puedes escuchar mientras haces estas cosas. Si escuchas eso, puedes llevarlo de un seis a un ocho, y de repente, pasas de un ocho a un diez, puedes hacer eso’. Esas son dos cosas que he aprendido de esos tipos, escuchar y tomarte tu tiempo.»