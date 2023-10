Baron Corbin revela como se dio su llegada a la WWE

Es de conocimiento general que Baron Corbin se unió a la WWE después de no haber tenido éxito en la NFL. Pero ahora conocemos todos los detalles gracias a las recientes declaraciones del luchador en su entrevista con Chris Van Vliet.

Aprendiendo de los mejores: Los consejos de John Cena y The Rock a Baron Corbin.

► Llegar a WWE

«Así que en ese momento, estaba en un crucero y me involucré un poco. La persona con la que estaba estaba entrevistando a managers para su banda. Y uno de los managers preguntó: ‘Oye, ¿qué quieres hacer si el fútbol no funciona?’ porque acababa de ser despedido de Arizona, con una pequeña lesión en el hombro. Y yo dije: ‘Quiero ir a la UFC y pelear, o quiero ir a la WWE’. Siempre he sido fan de la WWE, y él me dijo: ‘Ve a la WWE, es una mejor carrera, más duradera’. Fue así, ya sabes.

«Entonces él hizo una llamada a la WWE y dijo: ‘Oye, este tipo está interesado. Mide seis pies y siete pulgadas, pesa 335 libras, puede moverse. Es un liniero ofensivo de la NFL’. Y creo que después de hacer esa llamada, como tres días después, Johnny Ace me llamó y dijo: ‘Oye, queremos que vengas para una prueba’. Fue una de esas cosas en las que eso es lo que quería hacer, y simplemente tuve una oportunidad y el momento adecuado. Fue pura suerte que este tipo conociera a Neil, que está a cargo de la música de la WWE. Lo conocía y le pasó mi nombre, y Neil lo transmitió. Y así es como llegué allí.»

► Lugar y momento adecuados

«Es curioso, hay muchas cosas, como cuando luché contra Pat McAfee en SummerSlam en el estadio de la NFL. Sabes, estuvimos juntos en los Colts. Y enseguida conectamos como amigos, jugamos al golf, fuimos a Howl at the Moon y hicimos todas estas cosas divertidas mientras estábamos allí, y realmente nos hicimos cercanos. Sabíamos de este inminente cierre patronal en la NFL. Y conectamos en la lucha libre, ambos éramos grandes aficionados a la lucha libre. Yo, siendo de Kansas City, teníamos el territorio completo de Harley Race que funcionaba en Kansas City, íbamos a ver espectáculos de niños y veíamos a Kamala, a Flair y a todas esas personas increíbles. Así que fui un fan y Pat y yo pensamos, ‘Bueno, ¿qué pasa si nos quedamos sin trabajo? Vamos a entrenar para ser luchadores’.

«Y estábamos mirando en ese momento, OVW era lo único que sabía, porque era ignorante sobre la escena independiente. Sabía de la lucha en Japón y luego sabía de la WWE, era muy ignorante sobre cualquier otra compañía que estuviera ahí fuera. Y sabíamos que OVW era donde salieron Cena, Batista, Lesnar, todos esos tipos. Entonces dijimos, ‘Bueno, si ese es el lugar, vayamos allí si nos quedamos sin trabajo y entrenemos’. Ese era el plan. Luego me liberaron y fui a Arizona, y Pat tuvo una increíble carrera en la NFL y el cierre patronal fue corto, ya sabes, cuando finalmente ocurrió. Me quedé en su casa, él fue una elección del draft, así que tenía buen dinero. Nos quedamos en el Candlewood Suites, creo que era el hotel en el que Indy nos alojó, o, ya sabes, para él, consiguió un apartamento y lo tenía, así que pasé un tiempo allí en lugar de quedarme en el Candlewood Suites. Así que fuimos compañeros de cuarto durante un rato.»