El remate de Baron Corbin, inventado por accidente

Baron Corbin revela que su remate y su movimiento de firma fueron inventados por accidente y recuerda aplicar el End of Days a Becky Lynch. Todo ello en su reciente entrevista con Chris Van Vliet, en la que también dio a conocer qué aprendió de John Cena y The Rock.

NXT Baron Corbin is a whole different beast pic.twitter.com/46ZIUiSyLW — Raion (@Raion74_) October 18, 2023

► Los accidentes de Baron Corbin

«No es una broma. Lo mismo sucedió con el Deep Six. Estábamos jugando en el Performance Center, tenemos un ring con colchonetas de seguridad. Y podemos entrar allí y probar cosas, y había un chico llamado Sami Callihan. Estaba jugando con él en el ring. Él hace este movimiento en el que se impulsa desde la cuerda inferior y te atrapa para hacer un DDT. Yo solo estaba bromeando con él. Y saltó, lo atrapé, y realicé el End of Days en él. Ambos nos sentamos y nos miramos como diciendo, espera un segundo, ¿qué fue eso? Sí, pensamos que era algo genial. Entonces, lo hice.

«Lo filmé y en ese momento se lo envié a Billy Gunn. Le dije: ‘Oye, creo que este podría ser mi movimiento final’, porque en ese momento realmente estaba tratando de encontrar uno. Él respondió: ‘Es genial, voy a usarlo esta noche contra The Shield’. Y yo le dije: ‘Ni lo pienses, pelearé contigo cuando vuelvas’. Pero él solo estaba bromeando conmigo. Así que fue un completo accidente. Y resultó ser algo que realmente me hizo destacar. Es un movimiento final genial y único que se vio por primera vez en ese momento. Y desde entonces lo he protegido con todas mis fuerzas.»

This is one of Edge’s first bumps during his 2020 return, look how carefully Corbin executes the Deep Six. Corbin is such a pro. pic.twitter.com/CZiZaw8tR0 — Wrestle Features (@WrestleFeatures) October 17, 2022

► End of Days a Becky Lynch

«Y esa fue idea de Vince. Me quedé sorprendido cuando llegué al recinto. Además, fue en Filadelfia, sabía que la gente se volvería loca. Esa fue la idea de Vince. Y fue como, ¿qué? Es increíble. Y las amenazas de muerte que recibí después, valieron totalmente la pena. De verdad, no tienes idea. Mis mensajes en Instagram y Twitter, y todas esas cosas. La gente me decía: ‘Amigo, la próxima vez que te vea, te apuñalaré por lo que le hiciste a Becky’. Quiero decir, si me apuñalan, ¿verdad? Si eso pasa, definitivamente deberían arrestar a ese tipo.

«Pero la gente, amigo, la gente realmente se involucra en lo que hacemos. Esa es el arte de lo que hacemos. ¿Podemos suspender la incredulidad? ¿Podemos hacer que la gente crea que lo que estamos haciendo es 100% real, y que la gente se involucre en ese momento? Decían: ‘Un hombre adulto puso sus manos en una mujer. Quiero pelear con ese tipo’. Despertamos esa rabia en la gente, y fue impresionante.»

TWO YEARS AGO TODAY… Baron Corbin hits Becky Lynch with the End of Days. 😳 😳 😳 pic.twitter.com/9yb4yU9emr — Wrestling Should Be Fun (@WSBFun) July 14, 2021