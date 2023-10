El deporte de las MMA nunca ha visto a alguien con el nivel de poder destructivo de un solo golpe que posee Francis Ngannou. En cualquier momento del combate, el ex campeón de los pesos pesados de la UFC es capaz de cerrar el espectáculo con un solo golpe.

Nunca se ha hecho tanto hincapié en ello como en su próximo combate de boxeo contra el mejor boxeador de peso pesado del planeta, Tyson Fury.

Nadie va a predecir una victoria en las tarjetas de puntuación para el hombre que debuta en el boxeo contra el que posiblemente sea el mejor del mundo, pero hay un enorme «¿y si…?

Una pregunta con una respuesta que podría sacudir a todo el mundo de los deportes de combate, ¿y si Ngannou es capaz de asestar ese único golpe sobre «The Gypsy King»?

► Schaub: El poder de Ngannou hace que este combate de boxeo sea diferente a cualquier otro

Los eventos de boxeo cruzados no son nuevos, pero rara vez llegan a este tipo de escala.

Si bien es posible que Ngannou y Fury no estén a la altura del nivel de estrellato que se exhibió cuando Conor McGregor se enfrentó a Floyd Mayweather, la «Batalla de los más malos» lo dice todo.

Durante la previa de la pelea, Brendan Schaub comparó el enorme espectáculo de este sábado en Arabia Saudí con los demás enfrentamientos de este tipo.

Al escuchar las quejas de los aficionados que podrían ver esta pelea como un desperdicio de dinero PPV, con muchos esperando que la pelea sea una total eliminación de Fury, Schaub dijo que el poder que posee Ngannou lo cambia todo.

La división de los pesos pesados no es conocida por ofrecer los mejores combates, pero lo que la hace tan emocionante es la capacidad de que una contienda cambie en un abrir y cerrar de ojos. Se puede decir que nadie hace eso como Ngannou…

«Si eres una de esas personas que dice: ‘Tyson Fury le va a superar, esto es estúpido, no voy a pagar por esto’, lo entiendo. Entiendo todo eso, pero lo único que hace que esto sea diferente de un Conor vs. Floyd, Logan Paul vs. Floyd, es Francis Ngannou», dijo Schaub. «Si Tyson Fury, por la razón que sea, decide quitar el ojo del premio, si se toma un nanosegundo de descanso en esa pelea y Francis pasa a aterrizar un gancho de izquierda, un uppercut, una mano derecha, lo que sea, esa pelea ha terminado.

«Es por eso que usted está pagando por esta pelea. ¿Va a superar en boxeo a Tyson Fury? Ni de coña, pero ¿existe la posibilidad, a +700, de que pueda asestar un uppercut, un gancho de izquierda o una mano derecha con frenesí? Hay una posibilidad», añadió Schaub.