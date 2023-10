Baron Corbin aprendió de John Cena, The Rock y también de The Undertaker. ¿Qué le enseñó el WWE Hall of Famer? The Lone Wolf, que actualmente trabaja en NXT, lo da a conocer en su reciente entrevista con Chris Van Vliet. Con él también tuvo la oportunidad de compartir el encordado, de hecho, lo hicieron en dos ocasiones, una en la batalla real de Royal Rumble 2017 y la otra en un house show en 2018 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Aprendiendo de los mejores: Los consejos de John Cena y The Rock a Baron Corbin.

►¿Qué aprendió Corbin del Undertaker?

«Hablé con Undertaker una vez cuando vino. Le estaba haciendo preguntas, y creo que lo desconcerté con una de ellas. Le pregunté cómo sabía cuándo era el momento de evolucionar, y él parecía perplejo. Dijo que era una buena pregunta y que estaba hablando con todos nosotros. Me sentí muy bien por haber hecho esa pregunta tan genial, pero estaba genuinamente curioso. Especialmente porque he tenido que evolucionar varias veces en mi carrera. Después de hacer esa pregunta, me llamó aparte y me dijo: ‘Amigo, ¿qué más quieres saber?’ Así que le pedí algunos consejos adicionales, y me dijo: ‘Protege tu movimiento final. No dejes que la gente lo evite. Habrá un momento adecuado a veces para hacerlo. Espero que sea 10 años después de haber comenzado tu carrera’. Eso es lo que hice.

«Obviamente, cuando Taker te dice algo, escuchas. Lo mismo con todos los chicos que mencionamos hoy. Así que lo protegí. Cuando trabajé con John Cena en SummerSlam, me preguntó qué quería hacer, y le dije: ‘Bueno, puedo decirte una cosa que no quiero hacer. No quiero evitar tu movimiento final y realmente te agradecería si no evitaras el mío’. Él dijo que estaba de acuerdo. Entonces dije: ‘Entonces, tengamos un increíble combate de apertura’. Él dijo: ‘¿Podemos mantenerlo todo en el ring?’ y yo le dije que sí. Y así lo hicimos. Me siento muy orgulloso de ese combate porque me gusta la mentalidad antigua de construir la cartelera. Esa noche construimos la cartelera manteniéndolo en el ring, sin evitar movimientos finales, y ofrecimos un gran combate. Fue el primer combate de la noche.

«Con el End of Days, eso fue algo que me tomé en serio, incluso con Roman, Seth y The Shield. Siempre les decía: ‘Oye, solo quiero protegerlo. Podemos hacer lo que quieras, pero eso es lo único que te pido que no hagamos’. Y Roman decía: ‘Sí, no necesitamos hacerlo. No hace falta evitarlo’. Seth, lo mismo. Esos chicos son tan talentosos y creativos que podemos lograr las reacciones que queremos sin hacerlo. Nunca he evitado el movimiento final de nadie más porque no voy a pedirles que no eviten el mío. Pero si me piden que evite el suyo, lo haré. Es algo que siempre he hecho. Nunca he evitado el movimiento final de nadie, ni siquiera cuando alguien me dice: ‘Oye, hagámoslo’. Les respondo: ‘Busquemos una forma diferente. No quiero evitar tu movimiento final’. Para mí, es una cuestión de respeto. Así que eso es lo que significa el End of Days para mí. Solo una persona en mi carrera ha evitado ese movimiento.»