Nick Aldis no cierra la puerta a luchar en WWE

Nick Aldis ha firmado con WWE para desenvolverse como productor y Gerente General de SmackDown. ¿Cómo lo está viviendo? Y además, ¿está abierto a otros roles? De todo ello habla en Busted Open Radio.

► El presente y futuro de Nick Aldis

«Ya había tomado la decisión de que cualquier oportunidad, si alguna, que llegara de parte de la WWE, la tomaría. Solo tienes una oportunidad en el juego, y es jugar, sin importar cómo se presente. Tuve una breve conversación con Paul Heyman la otra noche y le dije: ‘Oye, la oportunidad viene en todas las formas y tamaños’. Él dijo: ‘Sí, lo hace’. Estaba emocionado. De verdad lo estaba. Sé que la gente lo escuchará y pensará: ‘Oh, tonterías’. Pero he disfrutado enormemente de los otros roles que he desempeñado en este negocio, especialmente en los últimos años. No creo que sea ningún secreto en este punto que mis huellas estaban por todas partes en mi empleador anterior, en cuanto al producto y todo eso, más allá de mis contribuciones como talento. Así que lo encuentro muy gratificante, y es algo en lo que ciertos tipos son aptos y ciertos tipos no lo son».

«Hay tantas partes de la máquina de la WWE que todavía estoy conociendo. Me llevará meses, si no más, entender realmente completamente esa bestia, y es una bestia. Todos los días que voy a trabajar, estoy asombrado de la operación. Pero para mí, eso es lo más emocionante. Es emocionante para mí porque me siento y pienso: ‘Hombre, recuerdo cuando tenía recursos tan limitados’. Construir una marca con un tipo y un programa de YouTube es muy diferente a tener una idea y poder presentarla a las personas más poderosas de la industria, y luego tener tu aportación en las cosas en conjunto con las mentes más brillantes que actualmente trabajan en la industria, como Michael Hayes, Hunter, Bruce y Ed Koskey, todos los diferentes tipos que están involucrados, y Kevin Dunn. Tener la oportunidad de sentarme en las grabaciones con Michael y Kevin, escuchar esas conversaciones y ver todo ese proceso, es fascinante, aterrador y emocionante al mismo tiempo.

«Así que estoy igual de satisfecho y emocionado de contribuir a la WWE. Dios es testigo, mis primeras conversaciones con Paul, con Triple H y con Bruce, repetí el mismo mensaje una y otra vez. Pasaron unos meses antes de que se me diera alguna oportunidad, pero seguí repitiendo el mismo mensaje, que estaba listo, dispuesto y capaz de contribuir a la WWE de cualquier manera que pudiera. Sigo firme en eso y aprecio a todos los que quieren verme en diferentes roles. Por lo que a mí respecta, estoy encantado de ser parte del proceso de cualquier manera. Si surgen otras oportunidades, puedes estar seguro de que estaré listo, dispuesto y capaz«.