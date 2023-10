Sting va a disputar la última lucha de su espectacular carrera en AEW Revolution 2024. Pero Booker T cree que debería mantener esa puerta abierta a poder volver a las cuerdas en algún momento. El miembro del Salón de la Fama y comentarista de WWE lo expone en su pódcast, The Hall of Fame.

► Booker T anima a Sting a no retirarse

«Me alegra por él. Me alegra que finalmente vaya a colgar las botas y pueda pasar a lo que viene a continuación. A los 65 años para entonces, eso es como ciudadano de la tercera edad, cosas de abuelo. Tengo emociones encontradas. Creo que su retiro va a ser genial, pero creo que es algo que sinceramente ya se esperaba. Hacer esto toda tu vida y luego, cuando te alejas de ello, es difícil. Te lo digo ahora mismo, es posible que no quiera retirarse. Puede que quiera decir, no voy a decir que me voy a retirar nunca. Tal vez solo quiera alejarme del negocio. Pero retirarme, no lo diría. Porque te diré ahora mismo, estar en casa, convirtiéndote en un viejo, retrocediendo, [risas], puede ser solitario. Digo, quédate en el ring, Sting. No te retires. No renuncies [risas], nunca renuncies. Eso es lo que hacen los luchadores. Esa es mi opinión».

«Lo digo en serio, no me retiraría si fuera tú, Sting. Me quedaría en el ring para siempre. Recibir golpes, volar desde cosas [risas]. Sting, solo digo que amo a Sting. Tiene una carrera impresionante. Siento que si dejara de hacer esto, es cuando la luz realmente podría apagarse. Digo, mantén esa puerta abierta. Haz apariciones, incluso si no luchas. Mantén esa puerta abierta. Sigue cobrando esos cheques de Tony Khan durante los próximos diez años«.

«Mantenlo activo de alguna manera. Tiene que ser parte de ese programa. Si Sting se va, gran parte del plan de ese programa también desaparece«.