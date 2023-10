Sede de SummerSlam 2024 estaría cerca de definirse

WWE SummerSlam se ha convertido en un espectáculo al nivel de WrestleMania, y en los últimos años se ha desarrollado en estadios de la NFL, quedándose corto inclusive con la venta de boletos. La edición de este año tuvo lugar en Detroit y la del año pasado tuvo lugar en Nashville, y cada una de estas tuvo un logo alusivo a la ciudad.

► Cleveland es la favorita para albergar SummerSlam 2024

Según un nuevo informe de Fightful Select, la «Fiesta más grande del verano» del próximo año tiene como objetivo otro gran estadio, o al menos una ciudad con dos grandes estadios como posibles sedes. La referida fuente mencionó que Cleveland, Ohio, está siendo considerado como favorito para la sede del SummerSlam 2024, aunque no está claro si la compañía llevará el evento al Cleveland Browns Stadium (del equipo de la NFL del mismo nombre) o al Progressive Field, hogar de los Cleveland Guardians.

Si bien las fuentes de Fightful indicaron que el evento «probablemente se lleve a cabo en Cleveland», Wrestling Inc. investigó por separado y mencionó que en realidad WWE estaba considerando a varias ciudades como posibles sedes de SummerSlam el próximo año, siendo Cleveland una de ellas.

«Wrestling Inc. se acercó a WWE para hacer comentarios y le dijeron que no había nada finalizado y que se estaban considerando varias ciudades. Wrestling Inc. ha confirmado con fuentes externas que Cleveland está efectivamente en la conversación para el evento.»

Cleveland podría ser una gran sede, ya que no solo es la casa de The Miz, sino también de la reconocida celebridad de las redes sociales y también Superestrella, Logan Paul, quien creció en Westlake, que es un suburbio de Cleveland. Habrá que estar pendientes al anuncio oficial de la compañía, pero si se lleva a cabo en esta ciudad, estas dos Superestrellas podrían recibir una buena ovación en caso de participar.