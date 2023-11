WWE SMACKDOWN 17 DE NOVIEMBRE 2023 .— Aunque LA Knight fracasó en su intento de quitarle a Roman Reigns el Campeonato Universal Indisputable WWE, aseguró que no se dará por vencido en su guerra contra The Bloodline, y dado que culpa a Jimmy Uso por su derrota ante el Jefe Tribal, buscará vengarse de él enfrentándolo en un mano a mano que engalanará el episodio de esta semana. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Ford Center Evansville, en Evansville, Indiana.

En Crown Jewel, Solo Sikoa también sacó la cara por The Bloodline al vencer a John Cena. Este viernes, Sikoa aparecerá junto con Paul Heyman, y seguramente hablarán de su siguiente objetivo ahora que superó al ícono de WWE.

► Tras repasarse cómo Asuka traición a Bianca Belair y Charlotte Flair la semana pasada y se unió a Damage CTRl, el grupo, ahora conformada por cinco mujeres, cuatro de ellas japonesas, hizo su entrada al ring.

► Bayley, Asuka, Kairi Sane, Dakota Kai y la Campeona WWE, Iyo Sky, en el centro del ring, reciben un montón de abucheos.

► Bayley aseguró que su plan de llevar a Asuka a Damage CTRL tiene que ser uno de los momentos más grandiosos en toda la historia de WWE.

► «Es una idea brillante, tengo que alagarme por haber logrado esto. Somos la facción más fuerte en toda WWE ahora mismo», señaló Bayley.

► Dakota Kai y Bayley empezaron a hablar de WarGames, pero apareció Shotzi con su tanque de guerra. Solo que no estaba en el tanque, sino en el esquinero y cayó en plancha sobre Damage CTRL. Shotzi fue golpeada, pero Charlotte Flair y Bianca Belair aparecieron para ayudarla y limpiar la casa.

► Nick Aldis le dijo a Charlotte Flair, Shotzi y Bianca Belair que tienen hasta el final del show para encontrar a otra luchadora que las quiera acompañar para la lucha WarGames.

► Nick Aldis abrió una puerta y al fondo se pudo ver a Cody Rhodes. ¿Qué tendrán en mente este par?

► Antes de irnos a comerciales, pareció que Mia Yim aceptó la invitación de Bianca Belair para unirse a ellas y luchar en WarGames. Al final, resultó que no.

► Al retornar, se recapituló todo lo ocurrido para que Logan Paul le quitara el Campeonato de los Estados Unidos WWE, y la fractura en LWO, logrando que Santos Escobar atacara brutalmente y traicionara a su mentor e ídolo, Rey Mysterio.

► Santos Escobar fue duramente abucheado antes de que pudiera dar sus explicaciones. «Ya saben lo que dicen: Nunca conozcas a tus ídolos».

► «Yo modelé toda mi carrera basada en Rey Mysterio y fui un tonto a desear que toda la futura generación de fans me viera a mí como yo vi a Rey Mysterio. Rey, te convertiste en una figura paterna para mí… Y me hiciste sentir en casa», dijo Escobar antes de llorar un poquito.

► Pero siguió: «¡Dominik dijo toda la verdad sobre ti y me di cuenta de eso la semana pasada!» Escobar dijo que él deseaba ser Campeón de los Estados Unidos, y que él quería reconstruir LWO, pero que Rey se apoderó de la LWO y trajo nuevos miembros como Carlito.

► «A partir de este momento: ¡Soy tu peor enemigo, Carlito! ¡Y lo que te pasó a ti, te fa a pasar a ti!», amenazó Escobar.

► «¡Se supone que éramos orgullosamente latinos hasta la muerte y más allá!», dijo Escobar. Luego, le dijo a Mysterio que esperaba que reflexionara para que supiera cómo él se sintió cuando fue traicionado por Rey, quien se puso de lado de Carlito.

► «Me disculpo… ¡Por no haberle hecho más daño a Rey Mysterio! ¡De hecho, espero que te infectes tras la cirugía y te amputen una pierna! ¡Eres un egoísta! ¡Eres un montón de basura! ¡Bueno para nada! ¡Jamás te voy a perdonar!«, dijo Santos Escobar. Fue una gran promo de Santos Escobar. Habla muy bien tanto en inglés como en español.

► Zelina Vega apareció llorando y Santos Escobar le dijo que escogiera: Rey Mysterio o él. Zelina abofeteó a Escobar y los fans ovacionaron.

► «Joaquín… Raúl… ¡Ustedes existen porque yo lo permití, recuerden eso!», dijo Santos Escobar.

► Los muchachos se enojaron y se iban a marchar, pero Santos Escobar los atacó a traición. «¡Yo los hice y yo los puedo destruir!»

► Carlito apareció para hacer frente a Santos Escobar. El de Puerto Rico entró corriendo al ring y el mexicano se marchó.

► Tras bambalinas, y por alguna razón, Damage CTRL le dieron una buena paliza a Zelina Vega.

► Paul Heyman llegó con Solo Sikoa y Jimmy Uso. Paul Heyman se burló de los fans haciéndoles creer que John Cena iba a entrar al ring, luego, dijo que Sikoa se aseguró de que nunca más veamos a Cena en un ring de WWE.

► LA Knight apareció y le dijo a Jimmy Uso que no estaba acabado, sino que solo había vuelto al final de la fila. Pero que el camino de ascenso a la cima empieza dándole una paliza a Jimmy Uso. «¡Soy la Megaestrella, LA Knight! Yeah!»

► Se anunció que Carlito luchará ante Santos Escobar en Survivor Series WarGames 2023.

► Shotzi y Belair le dijeron a Charlotte que finalmente no pudieron encontrar a nadie ara acompañarlas. Así que debe ella hacer la llamada. ¿Llamar a quién? Flair no quería, pero aceptó.

El combate empezó de forma extraña, pues Paul Heyman y Solo Sikoa se marcharon al sonar la campana. LA Knight le hizo un supléx a Jimmy Uso y luego lo pisoteó en el esquinero. Posteriormente, Jimmy tuvo un ímpetu y atacó a LA Knight, pero este rápidamente controló la situación y arrojó a Uso contra la mesa de comentaristas en inglés. Tras comerciales, Jimmy Uso es quien ahora manda la parada y con una patada enzuigiri a la cabeza casi se lleva la victoria. LA Knight evitó ser aplastado en el esquinero y le aplicó un DDT a Uso en el centro del ring, pero estaba tan lastimado, que no pudo capitalizar y hacerle el toque de espaldas. Luego, le hizo un destrozacaras contra la lona al miembro de The Bloodline y se lo repitió, pero el toque de espaldas solo llegó a dos. LA Knight esquivó una superkick y a los segundos, logró llevarse la victoria con su remate final.

► Tras el match, LA Knight no pudo celebrar mucho, pues recibió tremendo Samoan Spike de Solo Sikoa.

► Finalmente, Solo Sikoa atacó a LA Knight, pero… ¡Cody Rhodes apareció de la nada, se quitó parte del traje y arrojó a Solo Sikoa contra el poste del esquinero y a Jimmy Uso contra las escaleras metálicas!

► Los fans enloquecieron. Rhodes y LA Knight castigaron a Jimmy Uso, Rhodes lo arrojó de nuevo contra las escaleras metálicas y se metió al ring junto a LA Knight para salir victoriosos de esta confrontación. Solo Sikoa solo miraba enojado desde la rampa.

► Charlotte Flair dice que ya hizo la llamada, pero que no sabe si ellas van a estar aquí a tiempo. Ya las chicas van rumbo al ring.

► Charlotte Flair dice que ellas aceptan el reto para WarGames. Y que si bien ella sabe de traicionar amigas, solo hay una persona que quiere a su lado para dicho combate…

► Damage CTRL apareció para interrumpir a las heroínas. Las nuevas villanas del momento en WWE se ríen de Charlotte Flair, la llaman perdedora y les dicen a las heroínas que ni siquiera podrían llegar a WarGames, pues recibirán una gran paliza.

► Sin embargo, «The Man» Becky Lynch regresó a WWE y ayudó a Charlotte Flair, Bianca Belair y Shotzi. Los fans se volvieron locos. Ya se completó el equipo para SurvivorSeries War Games 2023.

► Charlotte Flair cayó sobre varias luchadoras de Damage CTRL y sus compañeras con un tremendo moonsault. El show terminó con otra parte de la guerra entre estas damas.

It's @BeckyLynchWWE! And The Man is ready for #WarGames!#SmackDown pic.twitter.com/UYrFKn1FS2

— WWE (@WWE) November 18, 2023