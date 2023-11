Hacer colisionar a un rudo contra otro rudo no es tradición en las compañías luchísticas «mainstream» de EE.UU., y AEW se ha asegurado que el combate titular de mañana entre MJF y Jay White luzca cual clásico «babyface» vs. «heel».

Por su amistad con Adam Cole, MJF ya no es el luchador más odiado de AEW, sino al que más seguidores les gusta odiar. «Su basura», que dirían estos y el propio «Better Than You». Y aunque muchos consideran desacertado el cambio, acabaría por hacer de MJF el gran técnico de AEW.

Si hay algo que podría robarle el protagonismo a MJF y Jay White es precisamente una historia que también converge hoy día sobre «The Salt of the Eart».

Cierto inviduo oculto en la máscara que MJF ulitizaba en el pasado acabó por detonar la rivalidad entre el Campeón Mundial AEW y White, así como dejó maltrechos vía secuaces a The Acclaimed y Billy Gunn. Y ese nuevo personaje figura de prominente manera en una imagen promocional de dicho duelo.

