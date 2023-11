Quiere el azaroso destino que los dos temas que más especulaciones generan ahora mismo en WWE y AEW involucren a una misma persona: CM Punk. Y como saben, el veterano no guarda contrato con ninguna de estas empresas, pero algunos creen que pronto lo veremos reaparecer por una de las dos.

Mientras Survivor Series 2023 sería el escenario en el caso de WWE, queda menos claro cuál sería en el caso de AEW, si bien se apunta a Full Gear 2023, donde tal vez conozcamos la identidad de ese misterioso sujeto que utiliza la máscara de MJF, y que muchos creen podría tratarse de Punk.

Un «Best in the World» tan gustoso de troleos no podía resistirse, y en las últimas semanas ha sugerido tan descaradamente (y cómicamente) ambos escenarios que sólo cabe pensar que no acabará protagonizando ninguno de ellos.

► Dos candidatos quedan tumbados

Hoy, Sean Ross Sapp tira del hilo de lo deducible y afirma vía Fightful Select, en base a presuntas fuentes, que podemos descartar dos nombres como figuras detrás de la máscara.

«En un show reciente de Fightful, el panel estaba especulando sobre si la gente enmascarada de los segmentos son los mismos que acabarán revelando su identidad. Varias fuentes confirman que así es, y que varias personas en la compañía conocen las identidades, pero lo han hecho bien a la hora de mantenerlo en secreto […] Aquellos con los que hemos hablado creen que no se trata de CM Punk, y sería una enorme sorpresa para ellos si así fuera. No hace falta decirlo, pero no ha estado tras la máscara. «Dr. Britt Baker DMD no ha estado tras la máscara tampoco, por lo que sus comentarios en entrevistas la pasada semana no fueron una maniobra de despiste, si creemos a la gente de la compañía».

