Britt Baker niega ser El Diablo misterioso de AEW

Alguien le ha robado la máscara de El Diablo a MJF y ha estado apareciendo en la pantalla de AEW. Incluso hizo que varios enmascarados atacaran a The Acclaimed y Billy Gunn durante el episodio de Dynamite de esta semana. También le han estado complicando las cosas al Campeón Mundial con Jay White y el resto de la Bang Bang Gang. Es de suponer que en Full Gear, donde el título estará en juego con Maxwell Jacob Friedman contra The Switchblade, se revelará su identidad. Pero, de momento, nada se sabe.

The Devil's masked assailants just attacked #TheAcclaimed! Who is The Devil? Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The_MJF pic.twitter.com/D0B1qebU24 — All Elite Wrestling (@AEW) November 9, 2023

► Britt Baker no es El Diablo

Mientras, Britt Baker estuvo hablando de ello recientemente en 1035 KISSFM. Primero, confirmando que ha estado pendiente: «Lo he visto«. Y después negando que ella sea quien está detrás del misterio. No tendría sentido, pero de alguna forma está conectada con la historia dado que es la novia de Adam Cole, quien actuamlente se encuentra recuperándose de una lesión; en el PPV del 18 de noviembre, MJF también expondrá el Campeonato Mundial de Parejas ROH que ambos tienen contra The Gunns.

«No lo soy, pero luego pienso, tal vez sería un buen diablo. No soy así, pero si pudiera serlo, ¿lo sería? Tal vez. Entonces pienso, ¿quién es mejor para armar un lío que yo?»

Es curioso que en alguna ocasión la exCampeona Mundial AEW ha sido acusada de no comportarse de la mejor de las maneras con sus compañeras de vestidor. Pero volviendo a la cuestión de El Diablo, Baker le preguntó al anfitrión del programa si quiere saber la verdad y este dijo que no, a lo que ella contestó que es mejor mantener el misterio.

«No queremos saber eso. El problema con internet es que quieren buscar y hurgar y tratar de descifrar todo, pero cuando lo descubren, se molestan de haberlo descubierto. No se puede tener todo».