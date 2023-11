A primeros de 2023, salió a la luz que WWE quería firmar tanto a Tama Tonga como a Hikuleo, ambos estrellas de NJPW. Ninguno lo hizo. Pero, ¿esto era verdad? Recientemente, The Good Bad Guy confirmaba que sí, dando detalles de sus conversaciones con la compañía estadounidense. Ahora quien lo hace es The Young Gun, hablando también con nuestros compañeros de Fightful.

► WWE tuvo interés en Hikuleo

«Fue cierto [que Tama Tonga y yo estábamos hablando con la WWE]. Creo que agregó más valor a la lucha [contra Jay White sobre quién abandonaba NJPW; fue The Switchblade, que actualmente trabaja en AEW]. Todos tenían su idea de quién iba a ganar y quién iba a perder, pero el hecho de que, justo después de eso, Jay anunció la lucha en la que el perdedor se va. Al día siguiente, nos estábamos preparando para irnos de Tokio. Estaba sentado en mi cama, con las maletas listas, en mi teléfono, y luego Tama me envió un mensaje, ‘¿Viste internet?’ ‘No quiero ver internet en este momento’. ‘Solo ábrelo rápidamente’. Lo miro y mis notificaciones están explotando y pienso, ‘Maldición, ¿hice demasiado y le conté a alguien? ¿Qué diablos está pasando?’ [Fightful] informando de ello [sus conversaciones con WWE] simplemente agregó más emoción a la lucha en sí y mantuvo a todos preguntándose qué iba a pasar.»

«Simplemente la comunicación y muchos factores [no eran los correctos]. Lo estábamos evaluando y también hablamos al respecto durante un tiempo. Fueron muchas cosas. No era el momento adecuado. No estoy seguro de que alguna vez sea el momento adecuado. Hubo muchos factores en ese momento que no salieron como pensábamos. Hay lealtad, hay confianza que construyes con New Japan o cualquier compañía y no quieres romper eso y saltar de inmediato cuando algo parece bueno. Simplemente no funcionó y estamos donde se supone que debemos estar«.

Hikuleo también resalta que New Japan tuvo confianza en él en sus primeros días:

«Me lesioné cuando comencé en el Dojo, me fracturé la muñeca y estaba luchando en los entrenamientos. Yo era uno de los últimos en terminar todo. Por lo general, cuando eso sucede, te despiden en la misma semana. Tenían mucha fe y querían ver cómo lo hacía. Por esas dos razones, además de lo que hicieron para ayudar a mi padre y a toda nuestra familia, no podemos tomar decisiones rápidas basadas solo en el dinero. Tienes que esperar un poco las cosas.»