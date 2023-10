Tama Tonga confirma conversaciones con la WWE

«WWE ha expresado internamente interés en Tama Tonga. Si bien se nos dice que el interés en posiblemente traer a Tonga no es nuevo, la noticia viajó a través del vestuario de NJPW antes de Wrestle Kingdom 17. Irónicamente, Tama Tonga se enfrentó al talento de la WWE y al campeón de peso abierto NEVER, Karl Anderson en Wrestle Kingdom 17, ganando el título. Fuentes de NJPW han afirmado que el contrato de NJPW de Tama Tonga finaliza en cuestión de semanas.» Finalmente, renovó con New Japan, pero Tama Tonga pudo irse a la WWE.

► Tama Tonga habló con la WWE

Y no solo por dicho interés de la compañía estadounidense en el luchador, sino porque este acaba de confirmar que tuvieron conversaciones, según le dice a Fightful.

«Sí, estuve en conversaciones con ellos. Había un gran interés en mí y en mi hermano. Por respeto a New Japan, siempre les doy prioridad y veo qué pueden ofrecer. Sí, hubo un período de unos meses en los que trabajé sin contrato para darle a New Japan una oportunidad. Sé que en este negocio los contratos pueden volverse complicados, y la forma en que estamos hablando ahora mismo.

«Fui criado por mi padre con respecto a cómo llevar a cabo los negocios y tratar la lealtad y el respeto hacia quienes me dieron una oportunidad, en primer lugar, New Japan. Sí, hubo conversaciones con WWE. No sé nada acerca de la congelación de contrataciones. Al final, elegí a New Japan, y aquí estamos.»

«Gracias a Dios, porque nunca se sabe en estos días. El juego ha cambiado mucho, el entorno, la comunidad, todo ha cambiado, y no sabes qué esperar de quién. Solo sigo lo que me enseñaron y avanzo desde allí. Eso es todo. Siempre me enseñaron a hacer buenos negocios, confiar en mi instinto y hacer buenos negocios. Eso es todo.»