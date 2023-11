Ric Flair acaba de firmar un contrato con AEW pero todavía no han salido a la luz los detalles de, por ejemplo, las apariciones que hará. Desde su debut en el episodio de Dynamite del 24 de octubre, hemos estado hablando más bien de su disposición a recibir golpes, e incluso luchar, de sus ganas de una guerra de promos con MJF, de que el Campeón Mundial quiere un combate Buried Alive con él, o de la preocupación de Kevin Sullivan por que muera en la compañía All Elite.

Ahora nos enfocamos en la que podría ser su próxima aparición, tan pronto como en el programa del miércoles de esta semana que viene. No confirma que vaya a salir a escena pero The Nature Boy le dice a nuestros compañeros de WrestleZone que viajará hasta la ciudad donde se hará.

«Estaré en Ontario el miércoles antes, calentándome para Los Ángeles».

I’m Excited To Announce That I Will Be Attending @AEWTogether’s All Elite Dunk & Shoot NEXT Thursday Night, November 16th In Inglewood, CA To Benefit @BCrusade! WOOOOO!

Get Your Tickets NOW At https://t.co/6ANBms7bOt! pic.twitter.com/WUg4Zbna3U

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) November 7, 2023