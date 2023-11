Ric Flair: «No creo que luche en AEW, pero…»

Ric Flair acaba de debutar con AEW tras firmar un contrato multianual y de momento ha tenido un segmento. Pero no se cierra a nada en su futuro como All Elite. En una reciente entrevisa con nuestros compañeros de PWInsider adelanta su disposición en cuanto a actividad física, señalando incluso que tiene autorización médica para recibir golpes y que no va a decir que no.

Ric Flair is here in #AEW, back on @TBSNetwork, and wants to be with Stinger until the end! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@Sting | @RicFlairNatrBoy pic.twitter.com/SGWlhXjjpG — All Elite Wrestling (@AEW) October 26, 2023

► Ric Flair nunca dice nunca

«Estaba emocionado. Ha sido mi vida, y no tengo problema en admitirlo. Tener la oportunidad de trabajar con Tony es algo en lo que he pensado en varias ocasiones. Ahora estoy en un punto en el que la gente se alegra de que esté haciendo algo que disfruto tanto. Creo que reconocen las contribuciones positivas que he hecho en cualquier empresa para la que he trabajado. No creo que nadie me envidie por dar el salto a AEW desde la WWE en absoluto. No es un asunto personal. Estoy haciendo lo que amo. Creo que me he ganado ese respeto, y amo a Sting como persona, intérprete. Es uno de los tres o cuatro mejores tipos con los que he trabajado. Tony Khan no podría ser una persona más amable con la que trabajar«.

Cuando le preguntaron si podría luchar en un ring de AEW, Flair respondió: «No, no creo que lo haga. Si me estás preguntando si quiero hacerlo, tengo que tener cuidado con lo que digo, porque nunca sale de la manera correcta. Simplemente dejé en claro a todos que puedo recibir golpes. Tengo la autorización médica para hacer cualquier cosa que desee de esa manera. ¿Creo que volveré a luchar? No. ¿Me gustaría? Obviamente. Nunca diré que no«.

NATURE BOY RIC FLAIR & THE ICON STING pic.twitter.com/bS4NED2vT2 — AEWBlog (@AEW_Blog) October 26, 2023