Erick Rowan no se cierra a AEW, sí a The Dark Order

Erick Rowan ha sido el invitado más reciente a Insight with Chris Van Vliet y como hacemos habitualmente en SÚPER LUCHAS estaremos recogiendo sus declaraciones más interesantes a lo largo del día de hoy; anteriormente descubríamos por qué siendo compañeros de equipo en WWE The Wyatt Family viajaban por separado o cuál era la idea original para la facción en NXT. Continuamos ahora hablando únicamente del luchador actualmente independiente y confirmamos que no cierra la puerta a volver a AEW, en cambio, sí a unirse a The Dark Order, grupo liderado en su momento por su gran amigo fallecido Brodie Lee.

► Erick Rowan no se cierra a AEW

«Quiero decir, siempre hubo algo acerca de la posibilidad en el futuro. Siempre escucho que existe esa posibilidad en el futuro. Es como si todo dependiera de qe sea el momento adecuado, de que sea lo correcto. Si es lo correcto, es lo correcto.

«Lo que me encantaba de la lucha libre siempre eran las sorpresas. Los tipos salían y era como, vaya, este tipo acaba de aparecer. Ahora tiene esta historia, esta rivalidad, y ahora es una mercancía caliente. En lugar de pensar, oh, ¿dónde está ahora? No ha estado en la televisión durante tres semanas. Eso no me emociona. Lo emocionante para mí eran tipos como Nash, Hall y Hogan cuando volvieron a WWE en No Way Outy fue como, ¡Dios mío, estos tipos están aquí ahora! Y luego se enredaron en todas estas grandes rivalidades con tipos como The Rock, y era emocionante, porque era algo diferente para ver. Y al instante decían, ‘Este soy yo y esto es lo que voy a hacer y aquí está por qué lo hago’. Y no creo que haya mucho de eso sucediendo en este momento.»

► Sí a The Dark Order

«Así que hablamos mucho cuando él lo estaba haciendo porque siempre le decía, estoy tan feliz por ti, pareces que te estás divirtiendo. Nunca le dieron mucho tiempo para hablar en la WWE. Así que incluso viendo los episodios de BTE, los vería solo para ver sus segmentos porque se estaba divirtiendo. Hablaba y era el personaje que quería ser. Y era fanático de las películas de mafiosos y cosas así. Así que aquí estaba viendo a este hombre gigante haciendo algo como Joe Pesci, es una locura. Y estaba hablando con él por teléfono sobre lo feliz que estaba por él. Y al mismo tiempo, creo que yo había comenzado a hacer algunas películas. Y él me decía. lo mismo y lo emocionado que estaba por mí, y lo que iba a suceder en mi futuro. Fue una especie de cosa mutua. Y nunca se habló de ello. Quiero decir, hablamos de hacer algunas firmas juntos, o tal vez hacer algunos shows, tal vez en Japón o algo así, pero nunca hablamos de hacer algo allí porque él estaba construyendo algo para él.

«Y habíamos luchado tanto por salir de las sombras del otro, porque siempre estábamos conectados. Y queríamos algo para nosotros mismos. Y verlo empezar a lograr algo para él y verme a mí ramificarme y hacer cosas por mí mismo, esas fueron grandes conversaciones que tuvimos, ya sabes. En cuanto a después de su fallecimiento, no querría tener nada que ver con Dark Order, nunca. Y no es porque no piense que esos tipos sean geniales. Es porque esa era su herencia. Creó eso en un período de tiempo muy corto, los convirtió en algo muy especial. Y nadie debería intentar reemplazarlo. Esos tipos hacen un buen trabajo honrándolo, pero no los veo nunca siendo tan grandes como lo eran con él.»

3 years ago today, Mr. Brodie Lee made his AEW debut as the Exalted One and leader of Dark Order. pic.twitter.com/bjDHkpmCEI — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) March 18, 2023