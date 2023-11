¿Por qué The Wyatt Family viajaban por separado?

Erick Rowan ha sido el invitado más reciente a Insight with Chris Van Vliet y como hacemos habitualmente en SÚPER LUCHAS estaremos recogiendo sus declaraciones más interesantes a lo largo del día de hoy. Iniciamos, como no podía ser de otra manera, con sus palabras sobre el fallecimiento de sus más que amigos Bray Wyatt y Luke Harper en los últimos años, así como sobre que su relación era la de una familia.

New episode with @ErickRedBeard is up now! He shares his favorite stories from the Wyatt Family, talks about being The Rock’s last opponent and one of the last 4 people to pin Roman Reigns Watch or listen here:https://t.co/J3AtmB1z8y pic.twitter.com/AM5fIShEr5 — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) November 2, 2023

► Bray Wyatt y Luke Harper

«Estoy bien. Quiero decir, obviamente ha sido difícil para el mundo de la lucha libre. Y, ya sabes, es una de esas cosas. Y con la pérdida de Jon, Brodie, fue un shock. Y luego con Windham, es como si no supieras por dónde empezar o cómo reaccionar. Y sigue siendo así, no sé cómo reaccionar. Y no importa lo que haga, siempre siento que están conmigo.

«La lucha libre es peor, creo, porque cuando estoy en el ring, pasé tanto tiempo con ellos que cuando hago un show últimamente, me acuerdo constantemente, ya sea porque me emociono en el ring haciendo un movimiento y pienso que alguien está gritando en la esquina y riendo, o la multitud, me recuerda que es una de esas cosas. Y mantenerme ocupado es mi clave para seguir adelante y concentrarme en mi familia y en mí mismo.»

► Una familia

«Cada viaje es diferente para todos. Hay luchadores que no se soportan, que no se hablan fuera del ring. Es lo que sucede. Y, por supuesto, creo que Jon y yo pasamos por esa etapa al principio, eso está bien publicado, que teníamos fricciones entre nosotros. Y creo que no fue hasta el final de la etapa de los Wyatt y realmente, cuando hicimos la etapa de los Bludgeon Brothers, que simplemente teníamos este respeto mutuo el uno por el otro y básicamente dijimos, ‘Oye, hemos estado juntos, queríamos hacer cosas en solitario’. Y por alguna razón, eso nos acercó más, lo que habría separado a muchos equipos. Pero creo que cuanto más tiempo pasábamos juntos, más nos compenetrábamos como equipo y más nos compenetrábamos como amigos.

«Y Windham no fue diferente, siempre estuvo allí, ya sabes, cuando no sé, es difícil reflexionar sobre estos recuerdos y encontrar las palabras correctas para decir porque no hay cosas correctas o incorrectas que decir, es solo que pasamos mucho tiempo juntos. Y tienes enfrentamientos con tu familia, tenemos enfrentamientos como equipo, pero lo bueno de nosotros tres es que generalmente teníamos a alguien que decía, ‘Chicos, tranquilos, esto estará bien’. Así que nunca tuvimos peleas locas que pueda recordar, fue realmente solo una dinámica familiar. Y creo que eso es lo que siempre recordaré, especialmente cuando estábamos viajando juntos al principio. Y aprendimos muy rápido que necesitábamos viajar por separado.

«Nada malo sucedió, pero recuerdo que al principio teníamos que compartir habitaciones, y yo soy un roncador horrible, necesito una máquina de apnea del sueño o algo porque hago mucho ruido. Y si duermes en la misma habitación que yo, no duermes mucho. Yo duermo muy bien. Pero te lanzan una almohada todas las noches en medio de la noche. Y yo me despierto en medio del sueño diciendo, ‘No puedo evitarlo’. No creo que eso realmente ayude, ya sabes, va a causar un poco de fricción. Así que recuerdo que una vez que dejamos de viajar juntos, creo que realmente ayudó a todas nuestras amistades, porque creo que todos dormíamos mejor. Además, siempre es bueno tener un poco de privacidad en la carretera, ya sabes.»