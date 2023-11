La gira de Impact Wrestling por las islas británicas concluyó el pasado domingo, pero hasta este fin de semana, el resto de seguidores de la empresa no están podiendo disfrutar de lo que dio de sí tal «Invasion Tour», con el episodio televisivo que nos ocupa y con Turning Point, a emitirse hoy.

Un show que lució cual PPV por lo directo de su desarrollo, con Glasgow como escenario, y que albergó las implicaciones de varios nombres del archipiélago europeo no vinculados a la compañía: Grado, quien estuvo en el pre-show de AEW All In y llevaba un lustro sin aparecer por Impact, y Emersyn Jayne, la mejor luchadora extrema de la escena; quien, sin embargo, no pudo mostrar tal faceta.

► Resultados IMPACT! on AXS TV – El show de Grado

FINAL DE LA GLASGOW CUP: Joe Hendry derrotó a Frankie Kazarian . Impact hizo el necesario inciso de cómo habían llegado hasta ahí los finalistas, quienes venían de disputar combates de la gira no mostrados en la programación (Hendry se impuso a Rich Swann y Kazarian a Leon Slater).

. Impact hizo el necesario inciso de cómo habían llegado hasta ahí los finalistas, quienes venían de disputar combates de la gira no mostrados en la programación (Hendry se impuso a Rich Swann y Kazarian a Leon Slater). The Virtuous Pro Wrestling Gods (Deonna Purrazzo, Moose y Brian Myers) derrotaron a Subculture (Dani Luna, Mark Andrews y Flash Morgan Webster) . Con un duelo titular contra Trinity en Turning Point, Purrazzo no podía perder este choque, aunque la cuenta de tres fue cosa de Moose, luego de una Lanza sobre Andrews.

. Con un duelo titular contra Trinity en Turning Point, Purrazzo no podía perder este choque, aunque la cuenta de tres fue cosa de Moose, luego de una Lanza sobre Andrews. Grado derrotó a Trey Miguel . Un combate para no tomarlo en serio, que gustó al siempre jaranero público escocés, con Grado como héroe local.

. Un combate para no tomarlo en serio, que gustó al siempre jaranero público escocés, con Grado como héroe local. Trinity derrotó a Emersyn Jayne . El Campeonato Mundial Knockouts no estuvo en juego, y Jayne fue una oponente digna, mostrando buena parte de su repertorio.

. El Campeonato Mundial Knockouts no estuvo en juego, y Jayne fue una oponente digna, mostrando buena parte de su repertorio. Motor City Machine Guns derrotaron a Josh Alexander y Eric Young. Un Cradle Shock de Sabin sobre Young decidió la notable contienda estelar.