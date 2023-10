Como recogió en la previa mi compañero de SUPERLUCHAS Roberto Meregildo, mientras Impact Wrestling gira por las islas británicas, Scott D’Amore y Cía no quieren dejar atrás una de sus más grandes semanas de su historia reciente.

Anoche, a cambio de una continuidad de lo visto en Bound For Glory, Impact presentó una recapitulación del PPV, emitiendo íntegramente varios de sus combates, con imágenes inéditas tras bambalinas pero sin ningún nuevo anuncio. Buena ocasión para quien pasó por alto la cita.

The locker room's reaction to the monumental reveal that TNA returns on January 13 at #HardToKill LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas.



Hard To Kill tickets go on-sale Saturday November 4 at 10am PT. pic.twitter.com/OhdqbvCkOA