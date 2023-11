UFC Fight Night 231 se llevará a cabo este próximo sábado por la noche, 4 de noviembre en Sao Paulo, Brasil y tenemos los resultados del pesaje de la tarjeta de pelea completa a continuación.

En el evento estelar habrá acción de peso pesado como Jailton Almeida busca hacer seis victorias consecutivas desde que se unió a la UFC cuando se enfrenta a Derrick Lewis, que puso fin a una racha de tres peleas perdidas con una victoria de 33 segundos TKO última vez.

En la pelea estelar, el invicto Gabriel Bonfim (15-0) llega con dos victorias consecutivas por sumisión en el octágono para enfrentarse a Nicolas Dalby, que lleva una racha de tres victorias seguidas.

Rodriguo Nascimento, con dos victorias consecutivas por decisión dividida, se prepara para enfrentarse a Don’Tale Mayes, que viene de vencer por nocaut técnico a Andrei Arlovski.

Caio Borralho, antiguo recluta de las Contender Series, ha cosechado hasta la fecha un balance de 4-0 en la UFC e intentará prolongar esa racha contra Abus Magomedov, que en su último combate fue derrotado por nocaut técnico por el futuro campeón Sean Strickland.

Rodolfo Vieira ha estado alternando victorias y derrotas en los últimos tiempos y ahora intentará encadenar dos victorias consecutivas cuando se enfrente a Armen Petrosyan, que ha salido victorioso en sus dos últimas salidas del octágono por la vía de los marcadores.

El combate estelar lo abrirá Ismael Bonfim, hermano del luchador Gabriel, que acumula un 1-1 en la UFC y que se enfrentará a Vinc Pichel, que lleva un año y medio fuera de combate tras perder por decisión ante Mark O. Madsen.

► Pesaje de UFC Sao Paulo desde el Ibirapuera Gymnasium

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 9 p.m. ET)

Jailton Almeida (236) contra Derrick Lewis (265)

Gabriel Bonfim (170,5) contra Nicolas Dalby (170,5)

Don’Tale Mayes (264) contra Rodrigo Nascimento (264)

Caio Borralho (186) contra Abus Magomedov (185)

Armen Petrosyan (186) contra Rodolfo Vieira (185,5)

Ismael Bonfim (159,5)* contra Vinc Pichel (155,5)**.

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 6 p.m. ET)

Elves Brener (164) contra Kaynan Kruschewsky (165) – Peso por contrato de 165 libras

Rinat Fakhretdinov (170,5) contra Elizeu Zaleski dos Santos (171)

Victor Hugo (138,5)*** contra Daniel Marcos (136)

Modestas Bukauskas (205,5) contra Vitor Petrino (206)

Denise Gomes (115,5) contra Angela Hill (115,5)

Montserrat Conejo (114) contra Eduarda Moura (119,5)****

Marc Diakiese (155) contra Kaue Fernandes (155)

*Ismael Bonfim no alcanzó el límite de peso ligero. Su combate contra Vinc Pichel fue cancelado.

**Pichel llegó a 157 en su primer intento. Se le concedió una hora más y llegó al peso de 155,5 libras, pero su combate con Bonfim fue cancelado debido a que Bonfim no alcanzó el peso.

**Hugo no alcanzó el límite de peso gallo. Su combate contra Daniel Marcos fue cancelado.

***Moura no alcanzó el límite de peso paja femenino. Se le impondrá una multa del 30% de su bolsa, pero se aprobó un combate de peso intermedio contra Montserrat Conejo.