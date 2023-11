Daniel Cormier cree que UFC 295 podría haber terminado con una mejor pelea por el título de peso pesado.

La pelea por el título original fue desechada después de que un desgarro muscular pectoral obligara al campeón de peso pesado Jon Jones a abandonar su primera defensa del título contra Stipe Miocic el 11 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Como resultado, la promoción decidió reservar Sergei Pavlovich (18-1 MMA, 6-1 UFC) contra Tom Aspinall (13-3 MMA, 6-1 UFC) por el cinturón interino.

Con Aspinall y Pavlovich mostrando toneladas de promesa y potencial de campeonato hasta este punto de sus carreras, Cormier cree que su pelea podría terminar entregando más de lo que Jones vs. Miocic habría hecho.

«Puede que nos hayamos enamorado de la idea de Jon Jones vs Stipe Miocic por lo que han sido para el juego, y puede que sobrestimemos el valor de la pelea», dijo Cormier en su programa de ESPN «DC & RC». «Porque Pavlovich vs Tom Aspinall puede ser una mejor pelea«.

Cormier argumenta que la larga ausencia del ex campeón Miocic deja muchos signos de interrogación sobre cómo podría resultar su pelea con Jones, mientras que Pavlovich y Aspinall están muy en sus primos.

«Vas a tener a Pavlovich contra Aspinall, dos de los mejores pesos pesados del mundo«, dijo Cormier. «Lo que te estoy dando a entender es que no sabemos quién es Stipe hoy a los 41 años cuando no lo hemos visto desde los 39 años. No digo que no vaya a ser el mismo. Sólo digo que ahora tenemos a dos leones jóvenes y hambrientos luchando por una parte del campeonato de los pesos pesados.

«… En este momento, no sé si el mundo está mirando la pelea Miocic vs Jones y pensando, ‘Chico, esto va a ser increíble’. Pero, ¿iba a ser increíble en 2015, 2016, o va a ser increíble hoy? Eso es todo lo que estoy diciendo. Lo que sí sé es que el nuevo evento (co)-principal en UFC 295 va a ser increíble hoy porque estos dos jóvenes pesos pesados son pesos pesados increíbles. Va a ser una pelea increíble, y podría ser una pelea mejor y más competitiva que Jones vs. Miocic».