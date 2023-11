WWE no quiso la bebida energética de Ric Flair

Ric Flair no llegó solo a AEW sino que lo hizo también con un acuerdo de patrocinio para su bebida energética, WOOOO! Energy Drink, el cual WWE no quiso. Sin rencores hacia la que una vez fue su casa, a dónde probablemente volverá algún día, The Nature Boy lo cuenta hablando con ESPN.

► Ric Flair fue antes a WWE

«Hoy en día, seguimos avanzando y haciendo avances, expandiendo AEW a nivel nacional. Por cortesía, lo consultamos con la WWE, y tienen tantas cosas en marcha, no es culpa de nadie. Con la fusión y tantos proyectos en curso, dejaron pasar la oportunidad. No fue una falta de respeto hacia nosotros, simplemente no estaban ocupados en ese momento. Consulté con Tony Khan, él me llamó, puse a Chad [socio comercial Chad Bronstein] al teléfono, y así llegamos a donde estamos», expresó Flair.

Cabe mencionarse que el dos veces Hall of Famer no tenía ni tiene la obligación de operar con WWE en este sentido porque no tiene un contrato con ella. Él mismo lo explicaba no hace mucho en otra entrevista:

«Está bien. No trabajo para ellos. Siempre estaré agradecido por la relación a lo largo de los años, pero cuando trabajas con ellos, estás prácticamente atado a cualquier cosa, y tienen un contrato realmente estricto. Entonces, no podría usar marihuana. Ciertamente, no podría tener la bebida energética a menos que les diera el 50% o algo así. Lo entiendo, aunque no me guste. Pero si te brindan tiempo en televisión y te ayudan a tener la oportunidad de convertirte en una estrella si tienes esa calidad estelar, entonces se merecen obtener una parte del dinero. Comprendo eso. No me gusta, pero es justo. He visto situaciones mucho peores para otras personas.»

Happy Flair Friday! I’ll Be Dancing To @AEW Shows With All Of That Powerful @woooooenergy! WOOOOO! pic.twitter.com/HVT9aHediN — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) November 3, 2023