Ric Flair firma contrato multianual con AEW

En entrevista publicada ayer por Sports Illustrated, Sting hace una interesante revelación sobre sus pretensiones de retiro, confesando que Ric Flair las alteró.

Quienes hace ya más de 22 años protagonizaron el último combate de WCW, se reunieron la semana pasada bajo los focos de AEW, heredera espirtual de la extinta promotora de Ted Turner, de cara al último combate de Sting, que tendrá lugar en el PPV Revolution 2024; aún sin fecha ni sede anunciadas.

Dave Meltzer, dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter, escribió que «The Nature Boy» estaría sobre las pantallas de AEW al menos hasta marzo, fecha prevista de realización de Revolution, sin concretar si el 16 veces campeón mundial había firmado contrato con la casa Élite.

Hoy, AEW nos saca de dudas. La empresa informa que Ric Flair se ha unido a ella vía acuerdo multianual, y de paso, la bebida oficial del veterano, Wooooo! Energy, será de aquí en adelante la bebida energética oficial de AEW.

Véase, Flair continuará en las filas de AEW más allá del adiós competitivo de Sting. Una contratación que ya genera cierta polémica, si recordamos que hace apenas dos años, el nombre de Ric Flair quedó poco menos que cancelado tras reconocerse en un episodio de Dark Side Of The Ring todos los infames hechos durante aquel «Vuelo del Infierno», por los que «The Man» fue a juicio.

AEW, sin embargo, parece hacer borrón y cuenta nueva con un nombre que actualmente sigue siendo muy rentable. Esperemos tal decisión no empañe los meses finales de Sting como competidor.

