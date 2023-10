Ric Flair advierte a Christian Cage: «Si sigues…»

Ric Flair debutó en AEW durante el Dynamite de esta semana como regalo de Tony Khan a Sting. Pero Christian Cage estropéo el bonito momento. El Campeón TNT apareció en escena acompañado de Luchasaurus y Nick Wayne -con las dos leyendas vivientes estaban Darby Allin y el entrevistador Tony Schiavone– para burlarse del Nature Boy, hablando de que debería estar muerto o hablando de los graves problemas de salud que tuvo. No por nada los fans le cantaron «A*shole!».

Nada se sabe todavía sobre si la presencia del dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE va a ir a más, por ejemplo, si tendrá un combate, algo que parece improbable; Sting y Allin necesitarán un compañero para luchar con los tres heels en Full Gear. Podría ser Flair, de momento es una incógnita. O puede que se guarde la gasolina que le queda para enfrentar al mismo Icon en su despedida en Revolution. Mientras, el Nature Boy advierte a The Captain Charisma.

Don’t Make The Mistake Of Making It About Me @Christian4Peeps! I’m Along For The Ride. I’m Here To Support My Friend @Sting! If You Continue To Make It About Me, We’re Going To Have A Problem! WOOOOO! pic.twitter.com/lctTmVgGfF

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) October 27, 2023