Toda la narrativa de WWE en estos momentos está enfocada en el próximo Premium Live Event, Crown Jewel 2023, que va a realizarse el sábado 4 de noviembre a la 1 de la tarde (hora local, cuando se acerque el show contaremos en SÚPER LUCHAS cómo verlo en todos los países de habla hispana) en la Mohammed Abdu Arena en Riad, Arabia Saudí. Como siempre, además de las distintas maneras en que podrá verse, estaremos haciendo nuestra clásica cobertura con el minuto a minuto de todo lo que ocurra.

Sin pasar por alto cada uno de los programas semanales, incluyendo el SmackDown de esta noche, que promete ser realmente interesante y emocionante. Más aún después de haberse anunciado oficialmente que John Cena y Solo Sikoa se verán las caras en el evento superior de inicios del mes que viene en la capital del país saudí. No tomará a nadie por sorpresa está confirmación habida cuenta de lo que ha venido sucediendo entre estas dos Superestrellas en los últimos meses. Qué gran lucha se avecinba.

BREAKING: As first announced by @people, "The Greatest of All Time" @JohnCena will go one-on-one with @WWESoloSikoa at #WWECrownJewel in Riyadh, Saudi Arabia! pic.twitter.com/hUlQ1lEnqX

— WWE (@WWE) October 27, 2023