WWE añade 27 house shows a su calendario de 2024

Mientras se acerca el nuevo episodio de SmackDown y se anuncia John Cena versus Solo Sikoa para Crown Jewel 2023, WWE añade también un total de 27 nuevos eventos no televisados a su calendario de giras de 2024.

Viernes, 5 de enero: Friday Night SmackDown – Vancouver, Rogers Arena

Sábado, 6 de enero: SuperShow – Spokane, Wash. Spokane Arena

Domingo, 7 de enero: SuperShow – Wenatchee, Wash. Town Toyota Center

Lunes, 8 de enero: Monday Night RAW – Portland, Ore. Moda Center

Viernes, 12 de enero: Friday Night SmackDown – Lincoln, Neb, Pinnacle Bank Arena

Sábado, 13 de enero: SuperShow – Las Cruces, N.M., Pan American Center

Domingo, 14 de enero: SuperShow – Rio Rancho, N.M. Rio Rancho Event Center

#RoyalRumble is headed to @tropicanafield on January 27th and tickets are on sale NOW!

🎟️: https://t.co/Dpjhzykvca pic.twitter.com/QfgMSVvGJU

— WWE (@WWE) October 20, 2023