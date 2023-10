LA Knight es puro carisma. Puede que sea una explicación demasiado sencilla para su éxito en WWE pero verdaderamente tiene una personalidad, una actitud, un comportamiento, una capacidad de conexión, magnéticas. No es tan buen luchador, de hecho, no destaca en absoluto en este sentido. Es un poco como The Miz, aunque la manera en que este ha triunfado es una locura, y bien merecida. Los dos se lo merecen. Todos se lo merecen, en realidad, a nadie le regalan su sitio en la lucha libre.

► El carisma de LA Knight

Pero dejémonos de reinvindicaciones innecesarias para seguir hablando del carisma de LA Knight y hacernos eco de las recientes declaraciones al respecto de Ilja Dragunov en Haus Of Wrestling. A modo de curiosidad, los dos nunca han compartido el encordado. El Campeón NXT también es carismático, pero en su caso es un tremendo gladiador. En todos los sentidos, es más completo que Knight. Y que Miz. Aunque eso en WWE no quiere decir nada. ¿Por qué hablamos de esto?

«La verdad es que LA Knight ha tenido un éxito innegable, y las razones son bastante obvias. Probablemente tiene más carisma en su meñique que muchas personas en esta industria tendrán en todo su cuerpo. Eso es algo que salta a la vista para mí. Fue un momento extraño, porque compartir el ring con él por primera vez bajo esta estipulación, incluso teniéndolo como árbitro en la lucha, fue una experiencia extraña.

«Aun así, es un momento que sin duda quiero recordar, ya que, una vez más, el show de ese día fue histórico. La forma en que capta las reacciones de la gente es asombrosa; la gente ni siquiera tiene opción de no reaccionar ante él, simplemente sucede. Así que reaccionaron ante Dominic, reaccionaron ante lo que estaba haciendo y automáticamente reaccionaron ante él. Creó una especie de aura interesante con energías en constante cambio.»

